Para salvar livrarias, prefeita de Paris pede à população que boicote Amazon

Prefeita de Paris pediu reaberturadas livrarias em Paris durante o lockdown AFP/Damien Meyer

Texto por: RFI 3 min

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, pediu à população que "boicote a Amazon" para salvar as livrarias da cidade. Os estabelecimentos, que não vendem produtos considerados de "primeira necessidade", foram fechados no novo lockdown na França, que teve início na última sexta-feira (30) e deve durar de quatro a seis semanas. A decisão do governo gerou protestos da prefeitura.