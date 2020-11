Setor cultural francês lamenta silêncio do governo sobre dificuldades de novo lockdown

Um homem caminha no palco vazio do "teatro de la Sinne" em 29 de outubro de 2020, em Mulhouse, no leste da França, na véspera de um novo bloqueio na França para impedir a propagação do novo coronavírus Covid-19.

Depois do primeiro lockdown, que durou 55 dias, o setor cultural, um dos mais afetados pela crise sanitária na França, começava a respirar. Mas eis que veio o segundo bloqueio, no último dia 30 de outubro, e os profissionais são novamente impactados.

Publicidade Leia mais

Cinemas estavam reabrindo, primeiro com distanciamento físico e depois com máscaras obrigatórias durante as sessões. Os grandes museus, que viraram navios fantasmas durante a longa quarentena, se adaptaram ao novo fluxo controlado. Por reunirem grandes plateias, os grandes festivais – como o de cinema de Cannes, o de teatro de Avignon ou o de fotografia de Arles – não tiveram escolha a não ser desistir de suas programações. Mas aos poucos e com insistência, os artistas foram voltando à cena, com eventos como o Festival de Outono, em Paris.

Agora, com o segundo lockdown, as incertezas estão de volta. O mundo cultural online virou uma opção, mas sem convencer totalmente.

Nos últimos dias, o setor de livrarias independentes se mobilizou e conseguiu vetar a venda de livros em hipermercados e grandes distribuidores, como a Fnac. Mas “é uma vitória amarga, que deixa um grande caminho aberto” ao gigante Amazon, lamenta o jornal comunista L’Humanité. Já o Libération dá dicas ao leitor sobre como evitar o "monstro" das vendas pela internet e favorecer o comerciante local.

Silêncio sobre a cultura

A classe artística francesa oscila entre revolta e incompreensão, diz o jornal La Croix, diante do silêncio do presidente Emmanuel Macron. Ao anunciar a volta do lockdown, Macron sequer citou o setor cultural.

“A arte não deve ser reduzida a simples entretenimento”, diz o ator Robin Renucci nas páginas do La Croix. “Nenhum foco de contaminação foi identificado nos locais que adotaram protocolos sanitários rígidos”, acrescenta o artista.

A coreógrafa Héla Fattoumi também expressa descontentamento. “Nesta crise inédita, quanto mais a sociedade precisa de nós, mais os artistas são esquecidos. É uma aberração”, diz ela ao jornal.

"Arte desenvolve recursos emancipadores"

Por outro lado, La Croix lembra que, ao contrário do que aconteceu no primeiro bloqueio, os espaços de trabalho continuarão abertos. Atores, músicos e dançarinos estão autorizados a criar. “Mas o estúdio não basta. O teatro é a comunhão secular da qual falava Jean Vilar [ator e diretor de teatro]: é preciso estarmos juntos, unidos em um lugar, em torno de um texto, de uma história”, diz o ator Robin Renucci ao diário La Croix.

“Com o vírus, com os assassinos soltos, a população precisa mais do que nunca da representação e da ficção, para refletir e desenvolver o espírito crítico”, reitera o artista.

A coreógrafa Héla Fattouni fala também sobre a importância da ação cultural em hospitais, prisões e escolas. “É preciso dar visibilidade a esse trabalho de educação popular”, insiste. “Nós, artistas, evoluímos nos interstícios, nas dobraduras do mundo, e tecemos um elo invisível, mas real”, defende. Para ela, a arte “ativa a transformação do ser e permite desenvolver recursos emancipadores”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro