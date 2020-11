França proíbe grupo ultranacionalista turco após ataques contra comunidade armênia

Memorial do genocídio armênio e o centro nacional de memória armênia foram pixados por membros do movimento ultranacionalista turco

O grupo ultranacionalista turco “Lobos Cinzentos” (Les Loups Gris, em francês) foi proibido oficialmente nesta quarta-feira (4) em decisão tomada durante o conselho de ministros do governo francês. O movimento está envolvido com recentes ataques contra a comunidade armênia na França.

O anúncio foi feito pelo Twitter pelo ministro do Interior. Na mensagem, Gérald Darmanin sublinha a violência do grupo e sua ação na incitação “à discriminação e ao ódio”.

Le mouvement des « Loups gris » a été dissous en conseil des ministres, conformément aux instructions du Président de la République.

Comme le détaille le décret que j’ai présenté, il incite à la discrimination et à la haine et est impliqué dans des actions violentes. A lire👇 pic.twitter.com/b3qL7REDPo — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 4, 2020

A decisão do governo francês acontece dentro de um contexto de fortes tensões diplomáticas entre Emmanuel Macron e Recep Erdogan, que acusa o presidente francês de combater o islamismo e estimula um boicote aos produtos franceses no mundo muçulmano.

Não se sabe ao certo o número de integrantes que teria o movimento na França. No entanto, nas últimas semanas, diversas ações de intimidação e violência contra a comunidade armênia foram realizadas pelo grupo no território francês. Entra essas, ataques contra monumentos de memória ao genocídio armênio e uma marcha de centenas de homens ameaçando a comunidade armênia na cidade de Lyon, no sudeste francês.

Quem são os Lobos Cinzentos

É "um grupo de fato particularmente agressivo, para dizer o mínimo", disse o ministro do Interior, Gérald Darmanin, referindo-se ao movimento ultranacionalista turco. Os “Lobos Cinzentos” surgiram no final dos anos 1960 como grupos de jovens próximos ao Partido do Movimento Nacional (MHP), de extrema direita, que mais tarde se tornou um dos principais apoiadores do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, após a tentativa de golpe em 2016.

O nome do grupo é uma referência à loba Asena, considerada na mitologia nacional a mãe de todos os turcos. Os “bozkurtlar”, como são conhecidos em turco, fazem um gesto com a mão que os identifica entre si, o chamado “sinal do lobo”.

O início do grupo foi marcado pelo anticomunismo e centenas de assassinatos de intelectuais e jornalistas de esquerda são atribuídos a ele. Entre seus principais alvos, estão defensores dos direitos humanos, militantes de esquerda e separatistas curdos e armênios.

Os Lobos Cinzentos organizaram ataques no exterior contra os chamados "inimigos da Turquia". Em 1981, um de seus membros tentou assassinar o Papa João Paulo II na Praça de São Pedro.

Hoje eles continuam sendo uma referência para os setores ultranacionalistas turcos e fervorosos apoiadores de Erdogan.

As tensões entre as duas comunidades aumentaram como resultado da guerra entre a Armênia e o Azerbaijão, que é apoiada pela Turquia, na região independente de Nagorno Karabakh. No final de outubro, as forças de segurança francesas tiveram que intervir na cidade de Décines Charpieu, perto de Lyon, para evitar que 250 membros da comunidade turca atacassem uma comunidade armênia.

No último final de semana, uma inscrição "Lobos Cinzentos" apareceu pintada no monumento ao genocídio e no Centro de Memória Nacional Armênio perto de Lyon.

(Com Orlando Torricelli, da RFI, e AFP)

