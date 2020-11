Ministro francês da Saúde perde controle na Assembleia com voto para encerrar estado de emergência sanitária em dezembro

A cena viralizou nas redes sociais da França nesta quarta-feira (4): o ministro francês da Saúde, Olivier Verán, perdeu a paciência durante discurso na Assembleia Nacional em que expunha a gravidade da situação da epidemia de Covid-19 no país. No final da noite de terça-feira (3), os deputados votaram a prorrogação do estado de emergência sanitária somente até 14 de dezembro e não até fevereiro, como desejava o governo.

A máscara do ministro não foi suficiente para esconder sua revolta. "É essa a realidade dos nosso hospitais! Se vocês não querem ouvi-la, saiam daqui! Enquanto vocês estão aqui debatendo, os profissionais da saúde estão tentando salvar vidas!", gritou Verán, extremamente alterado com as vaias de alguns deputados.

A oposição aproveitou que os deputados governistas não eram maioria no plenário na noite de terça-feira para votar a prorrogação do estado de emergência sanitária até 14 de dezembro. Devido à grave evolução da segunda onda do coronavírus no país, o objetivo do governo era estendê-lo até 16 de fevereiro.

A decisão dos parlamentares pode encerrar o atual lockdown na França em 30 de novembro. Alguns deputados defendem o fim da medida para que os franceses possam passar as festas de fim de ano em família.

Verán voltava de uma visita a um hospital na região parisiense quando soube do voto na Assembleia, o que o incitou a se dirigir ao plenário para se pronunciar.

"Quando eu voltei e entrei no Ministério [da Saúde], havia uma televisão ligada e passava o debate parlamentar. Eu vi os deputados aplaudindo em pé. Eu perguntei para as pessoas do meu gabinete: 'Porque eles estão aplaudindo? Vencemos a epidemia? Eles estão aplaudindo em homenagem aos profissionais de saúde? Não! Me explicaram que os deputados da oposição estavam em pé para aplaudir o voto para o fim do estado de emergência sanitária em meados de dezembro e o fim do lockdown no final de novembro, o que quer que aconteça no país. A contradição é tamanha que decidi vir aqui nesta noite!", bradou o ministro.

"C'est ça la réalité, si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici !", assène @olivierveran en décrivant de jeunes patients actuellement en réanimation.

> Le face à face se durcit entre le gouvernement et Les Républicains#PLF2021 #DirectAN #PJLEUS pic.twitter.com/sUMIDr99F4 — LCP (@LCP) November 3, 2020

Ministro vaiado

Quando Verán iniciou o discurso, ouviu vaias de deputados da oposição. O ministro teve de interromper sua fala diversas vezes, até perder a paciência.

Ele contou que, durante uma visita à UTI de um hospital em Essone, na região parisiense, encontrou profissionais da saúde exaustos, que atuam desde a primeira onda da Covid-19. "Apesar do estresse e do cansaço, essas pessoas estão trabalhando sem parar, dia e noite", ressaltou.

Verán também relatou o estado de dois pacientes no local. "No primeiro quarto, havia um jovem de 28 anos em coma, entubado, com dez seringas para mantê-lo vivo. No segundo quarto, havia um homem de 35 anos em sobrepeso", destacou.

No final do emocionado discurso, o ministro foi aplaudido por deputados governistas.

O voto de terça-feira à noite não é definitivo. O governo tem meios de revisar a decisão antes da adoção definitiva do projeto de lei para a prorrogação do estado de emergência sanitária na França, prevista para sexta-feira (6).

Conselho de Defesa

Um novo Conselho de Defesa dedicado à crise sanitária é realizado nesta quarta-feira pelo governo, com a participação do primeiro-ministro francês, Jean Castex. Mais medidas contra a doença podem ser anunciadas ainda hoje.

Nas últimas 24 horas, o país registrou 36.330 contaminações e 854 mortes pela doença, das quais 426 em hospitais e outras 428 que ocorreram nos quatro dias anteriores nas casas de repouso para idosos, e só foram contabilizadas na terça-feira.

No total, a epidemia de coronavírus contaminou 1.502.763 pessoas e deixou 38.289 mortos na França desde março.

