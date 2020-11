Trump ou Biden? Imprensa francesa analisa suspense em eleições nos EUA

os jornais franceses analisam a estratégia do presidente americano, Donald Trump, que contesta desde ontem os resultados preliminares das eleições presidenciais nos Estados Unidos. © Fotomontagem RFI

Texto por: RFI 3 min

A apuração dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos ganhou as páginas dos principais jornais franceses nesta quinta-feira (5). "Quem?", destaca a manchete do Le Figaro, publicada entre as fotos de Donald Trump e Joe Biden. A ofensiva de Trump diante da desvantagem na contagem dos votos é um "cenário perigoso."