Aliviar lockdown agora seria “irresponsável”, diz premiê francês

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, deu uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (12) para falar sobre o lockdown em vigor no país desde o final de outubro para conter a segunda onda da pandemia de Covid-19. O chefe do governo disse que ainda é cedo para suspender o confinamento e as restrições continuam pelo menos até o início de dezembro. O premiê também informou que a França já tem mais pacientes hospitalizados com o vírus que durante a primeira onda, em abril.

Durante quase uma hora, o chefe do governo francês apresentou números da evolução da pandemia e, acompanhado dos ministros da Saúde, Economia, Trabalho e Educação, respondeu às perguntas dos jornalistas. Castex explicou que o confinamento em vigor tem apresentado alguns resultados concretos, como a diminuição de 50% na frequentação do metrô parisiense e a adoção do trabalho remoto por 45% dos empregados do setor privado.

Segundo o premiê, o fechamento de todas as lojas não essenciais (livrarias, lojas de roupa, floriculturas, cabeleireiros, etc) e essa diminuição das viagens devido ao aumento do home office fez o número de contaminações cair em 16% nesta semana. A taxa de reprodução do vírus (conhecido como R) também está abaixo de 1, o que significa que cada indivíduo doente, em média, não contamina mais de uma pessoa.

No entanto, o chefe do governo disse que o balanço ainda é preocupante e anunciou que não haverá mudanças no lockdown, pelo menos nos próximos 15 dias. “Seria irresponsável suspender ou até aliviar o dispositivo de confinamento por enquanto", anunciou o chefe do governo.

Uma hospitalização a cada 30 segundos

Castex insistiu que a população deve continuar prudente, principalmente porque o ritmo de entradas nos hospitais se acelera. "Nos últimos dias, registramos uma hospitalização a cada 30 segundos e uma admissão à terapia intensiva a cada 3 minutos", detalhou o premiê.

As internações por coronavírus na França já excedem as da primeira onda, com mais de 35.000 pacientes atualmente em hospitais. No total, 4.803 pessoas estão atualmente em terapia intensiva em toda a França, o que corresponde a 95% das capacidades totais do país.

Se a tendência continuar, o pico de pacientes hospitalizados nessa segunda onda seria alcançado já na próxima semana, alertou o premiê. E se a situação piorar, “teremos que tomar medidas suplementares”, ameaçou.

Castex disse que 40% dos pacientes hospitalizados em serviços de reanimação têm menos de 65 anos e insistiu que “ninguém pode se considerar invencível”. O chefe do governo pediu que a população mantenha as medidas preventivas, como o distanciamento físico, e ressaltou que “essa é uma ocasião para exprimir nossa solidariedade e nossa responsabilidade”.

Respondendo às críticas sobre a estratégia das autoridades na luta contra o vírus, o premiê não se defendeu, mas foi enfático: “o inimigo não é o Estado ou o governo, e sim o vírus”, declarou.

Atualmente, os franceses só podem sair de casa para trabalhar – quando não podem fazer isso de casa –, ir a uma consulta médica, ajudar um parente, fazer compras essenciais ou sair rapidamente para fazer exercícios ou dar um passeio perto de casa. Para cada saída do domicílio, é necessário preencher um atestado justificando o trajeto. O premiê, aliás, disse que mesmo se o lockdown for suspenso no início de dezembro, a obrigação de preencher a declaração deve continuar em vigor.

A França acumula 42.000 mortes de Covid-19 desde o início da epidemia em março.

