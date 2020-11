Depois da Pfizer, Moderna anuncia vacina contra a Covid-19 eficaz a 94,5%

A empresa de biotecnologia americana Moderna anunciou nesta segunda-feira (16), em um comunicado, que sua vacina contra a Covid-19 tem eficácia de 94,5% para reduzir o risco de contrair a doença. A eficácia é similar aos 90% anunciados na semana passada pela aliança Pfizer/BioNTech.

Publicidade Leia mais

A perspectiva de que até o final do ano as primeiras doses de uma vacina contra a Covid-19 estejam disponíveis se concretiza e gera otimismo.

De acordo com o comunicado divulgado pela Moderna, o risco de contrair a doença foi reduzido em 94,5% no grupo vacinado em comparação aos voluntários que receberam um placebo no teste clínico, que ainda está em andamento nos Estados Unidos.

Noventa participantes do grupo placebo contraíram Covid-19, contra cinco do grupo vacinado. Se este nível de eficiência for mantido na população em geral, a vacina seria uma das mais eficazes que existem e comparável à da rubéola, que atinge 97% de imunização com duas doses, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos.

A título de comparação, as vacinas contra a gripe oscilaram entre 19% e 60% de eficácia nas últimas dez temporadas nos Estados Unidos, segundo o CDC. A vacina da Pfizer teria uma eficiência de 90%, e a da vacina russa Sputnik V chegaria a 92%, segundo os resultados preliminares comunicados na semana passada.

Nenhum paciente desenvolveu uma forma grave da Covid-19 entre as pessoas vacinadas, contra 11 do grupo placebo, de acordo com o comunicado da empresa de biotecnologia. Segundo a Moderna, entre 9% e 10% dos participantes imunizados tiveram efeitos colaterais leves após a segunda dose, como cansaço, dor muscular, ou irritações perto do local onde receberam a injeção.

"É um momento crucial no desenvolvimento da nossa candidata à vacina contra a Covid-19", afirmou o CEO da Moderna, o francês Stéphane Bancel. "Esta análise intermediária positiva do nosso teste de fase 3 nos dá as primeiras indicações clínicas de que nossa vacina pode prevenir a doença da Covid-19, incluindo a forma grave", assegurou.

Tecnologia inédita

Os resultados ainda não foram, porém, avaliados por cientistas independentes. Mais de 30.000 participantes integram o teste clínico em larga escala, a chamada fase 3, e que começou em julho. Os resultados divulgados, assim como os da Pfizer, ainda são preliminares.

As duas vacinas utilizam uma tecnologia inédita, conhecida como RNA mensageiro: ela consiste em introduzir pedaços de material genético do vírus no organismo, fazendo com que as células produzam as proteínas do SARS-Cov-2, conhecidas como Spyke, ou espícula, utlizadas em sua replicação. Essa proteína, sozinha, é inofensiva, mas ativa o sistema imunológico para que ele produza anticorpos.

Diferentemente das vacinas que utilizam pedaços de vírus, nessa tecnologia não é necessário criar os patógenos em laboratório, utilizando ovos de galinha, por exemplo, o que facilita a produção das doses.

A questão da conservação do imunizante é outro ponto importante observado por governos e cientistas. A Moderna garante que está se saindo melhor do que a Pfizer. A vacina candidata da gigante farmacêutica americana exige uma temperatura polar (-70°C), enquanto a da empresa de biotecnologia afirma que seu tratamento pode ser armazenado por "30 dias", em "um refrigerador médico ou doméstico", cujas temperaturas costumam variar de 2°C a 8°C. A conservação seria, então, como a de uma vacina clássica. Até o momento, só era possível manter o produto da Moderna nessa temperatura por seis dias. Mas, a longo prazo, a empresa de biotecnologia estima que o mRNA-1273 poderá ser armazenado por 6 meses a -20°C, o que facilitaria a logística global necessária para a vacinação de um máximo de pessoas.

Várias vacinas serão necessárias, diz OMS

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou nesta segunda-feira (16) que apenas uma vacina não será suficiente para derrotar a pandemia da Covid-19. "Uma vacina vai completar as outras ferramentas que temos, não substituí-las", declarou Tedros, durante o conselho executivo da OMS.

Desta vez, ele estava presente na sala, após ficar em quarentena em 2 de novembro, após ter estado em contato com uma pessoa com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Em relação à vacina, o diretor-geral e outros diretores da OMS passaram os últimos dias relativizando otimismo gerado pelo anúncio da Pfizer e da BioNTech de terem dados preliminares de uma vacina na fase 3, com uma eficácia de 90%.

"Inicialmente, as quantidades serão limitadas e, portanto, os profissionais da saúde, os idosos e as pessoas que estão no grupo de risco serão priorizadas. Esperamos que isso reduza o número de mortes e ajude os sistemas de saúde a resistir", declarou, lembrando que até existir uma imunidade coletiva as medidas de prevenção, como os testes e o lockdown, devem continuar a ser aplicadas. Mesmo com a vacina, insistiu, "o vírus ainda terá bastante espaço para operar."

(RFI e AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro