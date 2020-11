Violência conjugal aumentou 16% na França em 2019 e 88% das vítimas são mulheres

Manifestação contra violência conjugal em Paris, em 2019 Martin BUREAU / AFP

Texto por: RFI 3 min

A alta representa um número de 142.310 pessoas agredidas no ano passado, de ambos os sexos, segundo dados do Ministério do Interior divulgado nesta segunda-feira (16). Cerca de 88% das vítimas de violência conjugal são mulheres, o que representa cerca de 125.840 pessoas.