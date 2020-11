Franceses antivacinas podem comprometer vacinação contra a Covid-19

O jornal Le Monde desta terça-feira (17) fala sobre o desafio que a França enfrentará quando a vacina contra a Covid-19 for finalmente liberada: os antivacinas. Em um estudo realizado pela Fundação Jean-Jaurès, o professor ciências sociais Antoine Bristielle analisou o avanço deste grupo na França.

Publicidade Leia mais

Enquanto a hipótese da criação de uma vacina contra a Covid-19 parece cada vez mais concreta, após os anúncios da Pfizer ou da Moderna, surge outro desafio: o de fazer com que a população aceite, principalmente na França, a eficácia da vacinação. Para o professor associado de ciências sociais Antoine Bristielle, em entrevista ao jornal Le Monde, "o governo deve começar agora a tranquilizar a população".

De acordo com a pesquisa que ele realizou para a Fundação Jean-Jaurès, quase uma em cada duas pessoas (ou seja, quase 50% dos entrevistados) diz que não quer ser vacinada contra a Covid-19, o que coloca a França entre os países mais desafiadores diante da chegada de uma potencial vacina.

Ceticismo francês

“De fato, 43% da população francesa não concordaria em ser vacinada contra o coronavírus, de acordo com o estudo. A título de comparação, é 7 pontos a mais do que nos Estados Unidos, 12 a mais do que na Alemanha ou 22 a mais do que no Reino Unido”, indica.

Isso não é novidade. Já se passaram vários anos desde que a França se tornou um dos países da Europa, senão do mundo, mais cético em relação à cobertura vacinal. “Podemos datar a queda no consentimento para a vacina no momento da epidemia de gripe H1N1. As muitas controvérsias lançadas na época sobre a conveniência da vacinação e a revelação de possíveis conflitos de interesse corroeram a confiança dos franceses nas vacinas”, lembra o professor.

No caso da Covid, a maioria das pessoas contrárias levantou dúvidas sobre a eficácia de uma vacina para a qual não teríamos uma visão retrospectiva suficiente (63%), ou alegou medo dos efeitos colaterais da vacinação (46%). Dois receios legítimos, diz o professor.

Embora a questão da vacina seja um terreno extremamente fértil para conspiradores, os céticos não podem ser reduzidos a isso. Uma em cada duas pessoas que se recusam a ser vacinadas é uma proporção muito maior do que os conspiradores representam na população. “O governo deve, portanto, começar a falar com eles desde agora, para tranquilizá-los, explicando os protocolos que cercam as vacinas, os mecanismos de controle etc. As campanhas não serão mais necessárias quando a vacina estiver disponível. É agora que o trabalho de conscientização deve começar”, alerta o pesquisador.

Jovens e mulheres estão entre os mais resistentes

Os mais resistentes à vacina, de acordo o estudo, são os mais jovens. “Os mais desafiadores estão entre 25 e 34 anos: 52% recusam a ideia de se vacinar contra a Covid-19 nessa faixa etária, a única em que ultrapassamos 50%. Também há uma diferença significativa de gênero: 65% dos homens são pela vacina, enquanto que entre as mulheres é 50/50”, explica.

“Isso sem falar nos eleitores de Marine Le Pen [extrema direita] e Jean-Luc Mélenchon [esquerda radical], cujos discursos são mais populistas, criando uma oposição entre um povo considerado essencialmente virtuoso e elites, consideradas corruptas", afirma. Os eleitores destes candidatos têm mais tendência a serem antivacina, segundo o estudo.

"Vários estudos mostram que existe uma ligação entre a desconfiança nas instituições políticas e nas instituições científicas, que vão, neste caso, promover a vacinação”, analisa Bristielle.

Essa desconfiança disparou nos últimos anos. “Pesquisas anuais testemunham a saúde cada vez mais precária de nossa democracia”, lamenta. Na última pesquisa ‘Fraturas francesas’, realizada pelos institutos Ipsos-Sopra Steria, para o Le Monde, o Centro de Estudos da Vida Política Francesa (Cevipof), a Fundação Jean-Jaurès e o Instituto Montaigne, apenas 29% dos franceses disseram ter confiança nos deputados e senadores, 36% na Presidência da República e apenas 11% nos partidos políticos.

Pior ainda, desde o início da epidemia, a confiança nos cientistas caiu 20 pontos, de quase 95% para 75%. A queda é vertiginosa. “Isso é bastante preocupante, porque é difícil fazer cumprir uma política de saúde se não houver mais confiança nos políticos e nos cientistas. Minha pesquisa mostra que a confiança nas instituições tem um grande impacto na aceitação da vacina”, diz o professor.

Redes sociais disseminam desinformação

As redes sociais também são frequentemente apontadas como a caixa de ressonância para essa desconfiança e consideradas responsáveis ​​pelo desenvolvimento de teorias conspiratórias associadas à vacina.

“Na verdade, quanto mais informações uma pessoa obtém na internet e nas redes sociais, mais ela tenderá a aderir a diferentes teorias conspiratórias. No entanto, a teoria da conspiração a que os franceses mais aderem é a de que ‘o governo está em conluio com laboratórios farmacêuticos para esconder a realidade da nocividade das vacinas’: 43% deles aprovam esta crença”, explica o pesquisador.

“Nas redes sociais, os antivacinas são muito ativos, e suas teorias de conspiração são amplamente compartilhadas. Para se ter uma ideia, o principal canal antivacina da França tem mais assinantes do que os canais do YouTube, de sites de notícias como Médiapart, CNews ou Le Figaro. Mas não concordo com a ideia de que bastaria regulamentar as redes sociais para resolver o problema que vai muito além”, diz o professor. A rádio pública France Inter fez um levantamento dos 14 principais ativistas antivacinas populares entre os franceses.

Para Bristielle, a mídia, principalmente a televisão, também tem um grande impacto ao incitar suspeitas na população: “Em uma corrida incessante por audiência, canais de notícias se especializaram em encenar "debates" entre profissionais de saúde com discursos muito divisionistas. Embora haja um impacto da mídia social na adesão à conspiração, a mídia convencional também tem influência”, aponta o professor, acrescentando que “uma pessoa que obtém informações da televisão tende a aderir mais às teorias da conspiração”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro