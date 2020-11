Covid-19: Com medidas precoces, Paris registra baixa circulação do vírus

Os especialistas são unânimes: a metrópole parisiense, uma das cidades mais densas do mundo, tem surpreendido na luta contra a segunda onda da Covid-19. A taxa de incidência do vírus em Paris, que em meados de outubro chegou a 6.000 por 100.000 habitantes, hoje é de 162 casos por 100.000. A circulação do vírus na capital está em baixa, segundo as autoridade regionais de Saúde. O uso precoce de máscaras e o fechamento dos restaurantes são algumas das pistas para estes bons indicadores.

Com 2.137.096 casos de Covid-19 registrados oficialmente até esta sexta-feira (20), a França é o quarto país do mundo mais atingido pela epidemia. É como se praticamente todos os habitantes da capital francesa, que conta com 2.187.526 habitantes, tivessem sido infectados.

Paris tem 20.754 habitantes por km2, uma densidade populacional maior que a de Nova York ou mesmo Nova Délhi, o que, em tese, dificultaria a luta contra a doença, que se espalha mais rapidamente onde existe aglomeração. Por isso, é surpreendente que a cidade apresente melhores indicadores que outras cidades da sua região, Île-de-France, e no restante da França.

"Nós ainda não podemos explicar todos os motivos dos bons resultados em Paris, mas temos pistas: tomamos precauções mais cedo que os outros, com a obrigatoriedade do uso de máscaras nos espaços públicos, fazendo com que as pessoas adotassem esse hábito desde cedo. Tomamos esta medida, em agosto, em pleno verão. Foi uma decisão impopular, mas os números já estavam subindo de forma surpreendente", explicou à RFI Brasil a subscretária de Saúde da Prefefeitura de Paris, Anne Souyris.

O R0 ou a taxa de reprodução do vírus (ou o número de pessoas contaminadas por cada infectado) na capital francesa é de 0,69, segundo dados do governo de 13 de novembro, o que mostra um declínio dos casos.

Paris é agora a cidade menos afetado na região parisiense, mas também uma das 15 regiões na França onde o vírus circula menos. O SARS-Cov-2 ataca mais na Corrèze (centro) e no Jura (leste).

O epidemiologista do hospital Pitié-Salpêtrière, em Paris, Renaud Piarroux, autor do livro "A onda; a epidemia vista de dentro" (em tradução livre), aponta outros fatores em entrevista ao jornal Le Monde: "O toque de recolher foi o fator decisivo, com o fechamento efetivo de bares e restaurantes ”, diz."As mensagens de advertência foram aparentemente ouvidas e os parisienses começaram a usar máscaras de forma mais sistemática."

Abordagem social e local

Outro fator importante para a contenção do vírus na metrópole parisiense, segundo especialistas, foi o dispositivo Covisan, "que permite abordar, delimitar e isolar" os casos", explica Souyris. Equipes de profissionais da Saúde vão até as casas de possíveis contaminados para ajudar no diagnóstico e isolamento.

O dispositivo foi implantado em parceria entre a Prefeitura de Paris e os Hospitais de Paris, e com atuação em parte da capital e na cidade de Saint-Denis, que acompanha as pessoas desde o momento em que elas são testadas.

"Estamos trabalhando para estender o Covisan por toda Paris, realizar ainda mais testes, mas também para trabalhar na prevenção e na educação. Decidimos que a abordagem em Paris deve ser social, de educação local. Isso é urgente nos bairros mais populares, onde há mais incidência do vírus", defende Souyris.

O fato de Paris estar se saindo bem na contenção do vírus e que o pico desta segunda onda já tenha passado não só na capital como em todo o país, como afirmou nesta sexta-feira (20) o presidente do conselho científico Jean-François Delfraissy ao jornal Le Monde, não quer dizer que os parienses devam relaxar nos cuidados, avisam os especialistas.

Preparação para a terceira onda

A representante da Prefeitura de Paris, Anne Souyris anuncia a criação, nas próximas semanas, de um Conselho Consultivo na cidade, para que as medidas sejam tomadas em nível local. Diferentemente do Conselho Científico do governo Macron, este conselho teria, além de cientistas e especialistas clínicos, "atores econômicos, sociais e usuários do sistema de Saúde".

"Isso nos dará uma visão global e facilitará a criação de um dispositivo que evolua em função da situação", explica Souyris, citando a vizinha Alemanha, "que toma medidas de maneira gradual e local".

"Nós trabalhamos com uma rede de cidades para trocar ideias e boas práticas, temos reuniões duas vezes por semana", diz a encarregada de Saúde, que frisa a expressão "ajuda mútua", e já prepara a capital para a terceira onda, "que deve chegar no iníco da primavera".

