RSF denuncia agressão policial contra fotógrafo durante protestos em Paris

Paramédicos socorrem o fotógrafo sírio Ameer al Halbi, ferido pela polícia quando cobria a manifestação pela liberdade de imprensa e contra a violência policial, em 28 de novembro de 2020, em Paris. Gabrielle Cézard AFP

Texto por: RFI 4 min

Ameer Al Halbi, de 24 anos, cobria a manifestação contra a Lei de Segurança global e a violência policial, neste sábado (28), em Paris. na praça da Bastilha, de maneira independente. Ele foi ferido no rosto com um cassetete, segundo informou Christophe Deloire, secretário geral da organização Repórteres sem fronteira (RSF), em sua conta no Twitter.