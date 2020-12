França vai produzir leguminosas para acabar com a dependência da soja brasileira

Plantação de soja em Belterra, estado do Pará, ao lado de área da floresta amazônica. Foto de arquivo de 19/11/2019. AP - Leo Correa

Texto por: RFI 3 min

O governo e o setor agrícola francês se comprometeram nesta terça-feira (1) a trabalhar para aumentar em 40%, em três anos, as áreas destinadas ao cultivo de plantas ricas em proteínas. O objetivo do chamado "plano de proteína vegetal" é reduzir a dependência da soja importada, principalmente do Brasil, estreitamente ligada ao desmatamento.