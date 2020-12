Declaração "bombástica" de Neymar sobre Messi reabre temporada de especulações na Europa

O atacante Neymar lançou uma pequena bomba nesta quarta-feira, após a vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1 sobre o Manchester United na Liga dos Campeões, manifestando seu desejo de jogar novamente no próximo ano com Lionel Messi.

A imprensa francesa comemora a vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 1 contra o Manchester United, nesta quarta-feira (2), na Liga dos Campeões. O clube francês conseguiu se manter vivo no torneio, "um sucesso que muda tudo", segundo o jornal Le Parisien. Com dois gols de Neymar, intercalados por um de Marquinhos, o PSG saiu fortalecido do estádio de Old Trafford. "A atuação de Neymar foi decisiva, apesar da forma física declinante", escreve o L'Equipe.

O PSG entrou em campo ameaçado de eliminação precoce e deixou o gramado do adversário "com várias possibilidades de qualificação", resume o Le Parisien. Três equipes acumulam nove pontos no grupo H da Liga dos Campeões, a uma rodada do encerramento da fase de grupos.

O L'Equipe atribuiu nota 8 aos desempenhos de Neymar e Marquinhos, enquanto o Le Parisien deu 7 para os dois brasileiros que garantiram a vitória. O comentarista da beIN Sport Luis Fernandez, ex-técnico do PSG, diz nas páginas do L'Equipe que o clube deveria se apoiar mais em Neymar.

Mas o que chama a atenção da imprensa francesa são as declarações do atacante. Os jornais destacam o comentário de Neymar de que não está no PSG para disputar a Liga Europa, o torneio dos relegados da competição de elite.

Infeliz em Paris

No entanto, como não é feliz em Paris e o seu time é inconstante, o brasileiro largou uma bomba no fim da partida, dizendo que queria jogar novamente com Lionel Messi, que pode deixar o Barcelona no final desta temporada. "Isso é o que eu mais quero, me divertir novamente com ele dentro de campo", afirmou Neymar ao microfone do canal de esportes americano ESPN.

O canal francês BFMTV mostra que o recado do craque teve forte repercussão na Catalunha. Os principais sites esportivos espanhóis registram o "bombazo Neymar. Uma declaração inesperada, para a BFMTV, que até levou para segundo plano a vitória do Barcelona por 3 a 0 contra o Ferencvaros.

“El año que viene tenemos que hacerlo”https://t.co/b4yi0wL3xJ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 2, 2020

Neymar reinaugura a temporada de especulações, diz o canal francês, mostrando que até os sites esportivos Marca e As, de Madri, deram mais destaque à declaração de Neymar sobre Messi do que às dificuldades do Real Madrid e de seu técnico Zinedine Zidane.

A frase de Neymar também repercutiu na Inglaterra. Para o Daily Mail, a afirmação de Neymar enfraquece uma eventual transferência de Messi – seis vezes vencedor da Bola de Ouro na capital catalã – para o Manchester City, um dos raros clubes britânicos com capacidade financeira para bancar as exigências do jogador argentino.

