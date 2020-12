ONU critica França e diz que vídeo de abuso policial tem papel essencial para Estado de Direito

Ativistas e jornalistas protestam enquanto o Parlamento francês debate um projeto de lei que tornaria crime, em algumas circunstâncias, a circulação de uma imagem do rosto de um policial, em Nantes, França, em 17 de novembro de 2020. © REUTERS - STEPHANE MAHE摄影

Texto por: RFI 4 min

O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, refutou nesta sexta-feira (4) o "julgamento totalmente infundado" feito por opositores de uma deriva liberticida na França por causa do controverso projeto de lei de segurança global. Relatores da ONU julgaram o texto "incompatível com o direito internacional dos direitos humanos" e pediram à França que o revisasse completamente.