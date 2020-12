Paris inova com break dance e paridade entre homens e mulheres nas Olimpíadas 2024

Jogos Olímpicos de Paris serão os primeiros a ter paridade de sexo entre os atletas © Paris 2024

Texto por: Cristiane Capuchinho 3 min

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou nesta segunda-feira (7) a entrada do break dance, do skateboard, da escalada e do surfe como esportes olímpicos em 2024 nas Olimpíadas de Paris. Além disso, pela primeira vez da história dos Jogos Olímpicos haverá paridade no número de atletas homens e mulheres a participarem do evento.