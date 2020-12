Próximo presidente da Interpol é acusado de acobertar torturas na prisão

Le siège d'Interpol à Lyon en France (image d'illustration). AP - Laurent Cirpiani

Texto por: RFI 3 min

A Interpol (Agência Policial Internacional) está prestes a eleger seu novo presidente. O único candidato, no entanto, é um general dos Emirados Árabes Unidos acusado de acobertar torturas dentro da prisão. Ahmed Nasser al-Raisi seria o Inspetor Geral da Polícia no momento em que dois prisioneiros foram torturados no país do Oriente Médio, segundo uma das vítimas.