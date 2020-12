Aumento de casos de Covid-19 pode prolongar lockdown na França

Destaques da imprensa francesa desta terça-feira (8), o aumento de casos de Covid-19 pode prolongar o lockdown na França e ameaça as festas de fim de ano. © Fotomontagem RFI/Adriana de Freitas

Texto por: RFI 3 min

A imprensa francesa desta terça-feira (8) destaca a preocupação com a prolongação do lockdown, que poderia colocar em risco as festas de fim de ano na França.