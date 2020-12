Acidente de helicóptero de resgate deixa cinco mortos nos Alpes franceses

Um helicóptero de resgate de montanha caiu por motivos ainda desconhecidos na noite de terça-feira (8) a uma altitude de 1.800 metros nos Alpes franceses, matando cinco pessoas e deixando apenas um sobrevivente, o piloto, gravemente ferido.

O helicóptero, um Airbus EC135 da empresa privada French Airline Service (SAF), caiu por volta das 19h locais (18h GMT) com quatro de seus funcionários e duas equipes de resgate do CRS Alpes, unidade policial de montanha, perto de Albertville (leste), disse a prefeitura.

"O balanço é pesado", anunciou à imprensa em Albertville o prefeito do departamento de Savoie, Pascal Bolot, deplorando um "dramático acidente".

Em estado de emergência absoluta, o piloto teve de ser transportado pelos militares "em condições particularmente difíceis" antes de ser transportado por terra para o Hospital Universitário de Grenoble, segundo a prefeitura.

Nevoeiro

Recursos de busca aérea, com três helicópteros, foram implantados assim que o alerta foi dado. “Diante do nevoeiro, foi efetuada uma intervenção no terreno dentro do mesmo prazo, de forma a poder encontrar os sobreviventes o mais rapidamente possível”, afirmou o prefeito. Uma investigação foi aberta pela promotoria de Albertville.

Em um tuíte homenageando os membros mortos do CRS Alpes - um capitão de 45 anos e um brigadeiro de 39 anos - a polícia nacional esclareceu que eles morreram durante uma missão de treinamento de resgate na montanha.

A gendarmaria informou que o acidente ocorreu em uma fachada de madeira do maciço Grand Arc em um momento em que as condições climáticas eram difíceis. A área do acidente está 40 centímetros coberta de neve.

Cerca de 15 pessoas formaram uma caravana terrestre para evacuar o piloto gravemente ferido na noite de terça-feira, e tiveram que atravessar 700 metros de desnível a pé.

Piloto deu o alerta

Foi o piloto que conseguiu dar o alerta entrando em contato com sua empresa. "Daquele momento em diante, estávamos certos do acidente e de que havia pelo menos um sobrevivente", disse Bolot.

“O contato foi mantido em diversas ocasiões com o piloto. Os soldados da PGHM que se aproximaram por meio de um helicóptero e um helicóptero terminaram sua missão a pé, vasculharam a área e conseguiram encontrar o piloto às 21h15”, ele continuou.

“Para salvar vidas, eles correm todos os riscos”, o presidente Emmanuel Macron reagiu rapidamente no Twitter em uma homenagem aos salvadores mortos.

Evacuações médicas em pistas de esqui

O Bureau de Investigação e Análise para Segurança da Aviação Civil (BEA) anunciou a abertura imediata de uma investigação e se prepara para enviar uma missão ao local.

O grupo SAF (anteriormente French Air Relief) é uma empresa privada criada em 1979. Possui cerca de 40 helicópteros e opera em todos os Alpes, em Paris e no Sudoeste.

Seus 300 funcionários realizam evacuações médicas e resgate em pista em estações de esqui, transporte de equipamentos e mercadorias na montanha, além de atividades turísticas. Também intervêm no combate aos incêndios com bombardeiros de água.

(Com informações da AFP)

