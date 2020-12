Em partida marcada por ato contra racismo, PSG vence Basaksehir por 5 a 1

Joelhos no chão e punhos no ar. Os jogadores do Paris Saint-Germain e do Istambul Basaksehir retomaram a partida da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (9) com um ato contra o racismo no centro do gramado ao lado da equipe de árbitros. Em uma ampla vitória do PSG, as duas equipes voltaram ao Parc des Princes para terminar o jogo interrompido na terça-feira pelos jogadores indignados contra o quarto árbitro romeno, acusado de usar uma expressão racista.

A partida terminou com três gols do brasileiro Neymar e dois do francês Kylian Mbappé para a equipe parisiense. Do lado do Basaksehir, o defensor Topal marcou o ponto de honra. O resultado apenas ilustrou o caminho do PSG, classificado antes mesmo de entrar em campo.

A vitória simbólica, no entanto, foi das duas equipes, que fizeram história ao abandonarem o gramado após um membro da equipe técnica do time turco apontar que fora designado pelo quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, como “negro”.

Em um estádio vazio, ouvia-se o camaronês Pierre Achille Webo protestar veementemente contra o uso do termo pelo romeno. A situação se complicou quando o juiz principal, alertado pelo seu assistente do comportamento do banco de reservas turco, decidiu expulsar Webo do gramado. O jogo parou aos 14 minutos do primeiro tempo.

O jogador reserva senegalês Demba Ba, do time turco, questionou diversas vezes Coltescu sobre a escolha de apontar seu colega pela cor. Em seguida, conversou com jogadores dos dois times.

As imagens do jogo mostram que a indignação estava nos dois lados do campo. Neymar e o atacante francês Mbappé disseram ao juiz que não voltariam a jogar enquanto o 4° juiz não deixasse o campo. Em acordo, as duas equipes decidiram abandonar o gramado diante de uma equipe de árbitros inapta a lidar com um caso de racismo.

O caso acontecer durante um jogo da UEFA (União Europeia de Associações de Futebol), que mantém uma campanha contra o racismo, aumentava o absurdo da cena.

Por mais de uma hora, a UEFA tentou convencer os jogadores a voltarem ao campo, mas os atletas do time turco não aceitaram.

A decisão de comum acordo foi pela retomada da partida nesta quarta, mesmo sabendo que a equipe turca já estava eliminada e o PSG, classificado para a próxima etapa da competição por conta do resultado dos outros jogos.

Destaque mundial

A reação inédita dos jogadores foi destaque na imprensa de todo o mundo. "Um gesto de dimensão sem precedentes e de um impacto incrível", afirmou o jornal esportivo francês L'Equipe. "Os jogadores disseram basta!", destacou Le Parisien.

Na Espanha, o jogo PSG-Basaksehir ofuscou o reencontro entre os astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na capa do jornal As: "Stop ao racismo".

"Demos uma lição no árbitro racista", escreveu o jornal turco Hurriyet.

A posição repetida nas manifestações de Black Lives Matter foi repetida no centro do Parc des Princes © Divulgação/Paris Saint-Germain

Novo árbitro e noite mágica de Neymar

Após a confusão, a UEFA designou um inspetor disciplinar e suspendeu o cartão vermelho contra o membro da equipe técnica turca que gerou a polêmica, o que permitiu a presença de Webó nos 76 minutos restantes da partida.

O juiz foi substituído pelo veterano holandês Danny Makkiele.

Após o ato com todos ajoelhados no centro do gramado, não demorou muito para que os jogadores deixassem para trás o caso da noite anterior.

O jogo recomeçou aos 14 minutos e sete minutos mais tarde, Neymar marcou seu primeiro gol, com assistência do italiano Marco Verratti. Aos 38, o brasileiro marcou seu segundo da partida após um contra-ataque. Aos 42 minutos, Neymar ainda sofre pênalti. Dessa vez, ele chama seu colega Mbappé para converter o terceiro gol da partida.

No segundo tempo, Neymar marca ainda seu terceiro gol aos 50 minutos em um chute forte na entrada da área.

Em uma bobeada da defesa, o PSG abre espaço e deixa o defensor Mehmet Topal abrir o placar para a equipe turca.

Cinco minutos mais tarde, Neymar passa para Di Maria, que entrega uma bola perfeita para Mbappé marcar seu segundo gol, o quinto da equipe parisiense.

Classificado em primeiro no seu grupo, o PSG espera agora o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, realizado na próxima segunda-feira (14), para saber seu adversário.

BLACK LIVES MATTER ✊🏿✊🏾✊🏽✊🏼 pic.twitter.com/Y6114EFMFO — Neymar Jr (@neymarjr) December 8, 2020

