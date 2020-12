França quer dificultar ensino doméstico e combater ódio online em projeto contra "islamismo radical"

Para fortalecer a luta contra "a ideologia perniciosa" do "islamismo radical", mas não "contra as religiões", o governo francês apresentou nesta quarta-feira (9) um delicado e polêmico projeto de lei, que compreende uma bateria de medidas que vão desde regras para a educação até associações, passando pelo ódio online e pelo financiamento de culto.

“Os princípios do secularismo são objeto de ataques repetidos e insidiosos. Este trabalho de minar [os princípios] é muitas vezes o resultado de uma ideologia perniciosa que leva o nome de islamismo radical", sublinhou Jean Castex, que detalhou o texto rodeado pelos principais ministros envolvidos --o do Interior, da Educação e da Justiça.

“Crianças retiradas da escola para receber uma educação religiosa dentro da comunidade islâmica, associações desportivas que conduzem ações de proselitismo religioso, associações religiosas que se tornam retransmissores de influências estrangeiras. Perante a isso, a República pretende se defender", assegurou o primeiro-ministro.

O projeto, cujos contornos haviam sido revelados pelo presidente Emmanuel Macron no início de outubro, deve responder ao que se tornou uma das grandes preocupações dos franceses após uma nova série de atentados, entre eles o caso da decapitação do professor Samuel Paty, em meados de outubro.

De acordo com uma pesquisa da Via Voice encomendada pelo partido do governo, o LREM, em novembro, 88% dos franceses disseram estar preocupados com o aumento do islamismo, 58% deles afirmaram estar "muito preocupados".

Medo de ser acusado de estigmatização

O título do projeto de lei foi fonte de debate e finalmente se fixou em uma "lei que reforça o respeito aos princípios da República", que visa a "hidra islâmica" e suas tentativas de "contra-sociedade", segundo a expressão cunhada por Emmanuel Macron.

Mas o Executivo francês está pisando em ovos, temendo ser acusado de estigmatizar os muçulmanos, após fortes críticas e manifestações no exterior após a defesa do presidente do direito de se fazer caricaturas de Maomé.

“Este projeto de lei não é um texto contra as religiões nem contra a religião muçulmana em particular”, insistiu o primeiro-ministro. “Pelo contrário, é uma lei de liberdade, é uma lei de proteção, de emancipação face ao fundamentalismo religioso e, de uma forma mais geral, face a qualquer ideologia ou deriva que prossiga os mesmos fins", ele argumentou.

Apresentado no dia do 115º aniversário da lei de 1905 sobre o secularismo, o texto inclui cerca de 50 artigos destinados a preencher lacunas jurídicas.

Contra o ensino em casa

Em particular, o texto contém disposições para restringir o ensino doméstico, que atualmente atende 62.000 crianças no país, o dobro do número de 2016. Embora Emmanuel Macron inicialmente desejasse uma proibição total do ensino doméstico, as isenções continuarão a ser possíveis, por motivos de saúde, por exemplo. No entanto, antes era preciso apenas um pedido dos pais à prefeitura, agora o projeto estipula que seja necessária uma autorização prévia da autoridade escolar local para a adoção do ensino doméstico.

A lei também permitirá maior controle sobre o funcionamento e financiamento de associações. A lei prevê, entre outras coisas, que as associações ou locais de culto não possam ser financiados por outro país, como acontece atualmente. Nos últimos tempos, o governo francês lançou operações contra dezenas de mesquitas "suspeitas de separatismo".

Ódio online

Contra o ódio online, o projeto cria a "ofensa de pressão separatista" para proteger os funcionários que são vítimas de ameaças ou violência no ambiente virtual. Este seria o caso da campanha feita na internet contra o professor Samuel Paty antes de sua decapitação.

Por fim, a lei consagra a proibição de certificados de virgindade em serviços médicos e, outra medida emblemática, a extensão do dever de neutralidade religiosa aos trabalhadores de empresas que oferecem serviços públicos, como os transportes públicos.

Politicamente, o texto pode oferecer ganhos reais ao chefe de Estado, pois agrada a uma parte da direita e poderia ajudá-lo em sua perspectiva de reeleição em 2022.

Mas são esperadas também firmes oposições ao projeto assim que chegar à Assembleia Nacional no início de 2021.

"Permissiva"

Os conservadores e nacionalistas criticaram o texto, considerado demasiadamente brando. Aurélien Pradié (Os Republicanos) considerou o projeto "incrivelmente brando". Na extrema direita, Jordan Bardella, do Reunião Nacional, lamentou que o projeto seja "extremamente insuficiente diante da ameaça".

Na esquerda, o Partido Socialista já formulou dez propostas, incluindo a criação de um Defensor do Secularismo, mas também o aumento dos gastos com segurança para 1% do PIB com uma polícia comunitária renovada.

Neste contexto, a vice-presidente do grupo LREM (centro) na Assembleia, Aurore Bergé, disse que continua trabalhando em uma emenda para proibir o uso do véu islâmico no país, mesmo que Jean Castex já tenha descartado essa opção.

(Com informações da AFP)

