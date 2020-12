Covid-19: médicos são ameaçados de morte por negacionistas antivacina na França

Para Jérôme Marty, "o novo coronavírus já está instalado nesta pandemia há doze meses, então os movimentos conspiratórios já tiveram bastante tempo para se desenvolver". ERNESTO BENAVIDES AFP

Texto por: RFI 3 min

A denúncia é séria e vem preocupando o setor médico na França. Com a aproximação da campanha de vacinação , os médicos franceses vêm sendo cada vez mais vítimas de ameaças, especialmente nas redes sociais. Uma situação denunciada com veemência pelo sindicato UFML, a União Francesa para uma Medicina Livre, com o objetivo de alertar e incentivar os médicos a fazerem denúncias caso sejam vítimas de ameaças.