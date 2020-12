Covid-19: em vasta operação, duas cidades francesas querem testar quase 400 mil pessoas em 5 dias

A França é palco nesta segunda-feira (14) de uma testagem maciça em duas aglomerações metropolitanas, Le Havre, na Normandia, e Charleville Mezières, na região nordeste do país. No total, 393 mil pessoas serão testadas nos próximos cinco dias.

O objetivo desta vasta operação é tentar identificar e isolar novos doentes antes das festas de fim de ano. O governo francês anunciou que vai relaxar o lockdown na noite de 24 de dezembro para que as famílias possam se encontrar no Natal. No entanto, recomenda que as reuniões tenham, no máximo, seis adultos.

No início da manhã, em uma instalação erguida na estação de trem do Havre, a francesa Sylvie, de 64 anos, foi uma das primeiras a ser testada. "Não tenho sintomas, mas quero garantir que não me contaminei antes de viajar para o sul da França", declarou.

A equipe mobilizada no local tem o objetivo de testar entre 500 e 600 pessoas por dia. Para as pessoas que receberem o diagnótico positivo será proposto o isolamento em hotéis da cidade.

Em Charleville-Mézières, a administração local tem o objetivo de avaliar cerca de 123 mil pessoas. A operação vai até sexta-feira (18), mas será retomada do dia 21 ao 23 e do dia 28 ao 30 de dezembro.

O ministro francês da Saúde, Olivier Verán, foi até a cidade do Havre acompanhar o primeiro dia da testagem. "Essa operação é decisiva a longo prazo", avaliou, lembrando que, "isso permitirá identificar pessoas suscetíveis de transmitir o vírus". "Se as pessoas sabem que testaram positivo, elas deverão proteger os outros se isolando", reiterou.

Longe da meta dos 5 mil casos positivos por dia

O governo francês havia estabelecido a meta de 5 mil casos positivos por dia para colocar um fim ao lockdown. No entanto, a França está longe da meta. De acordo com dados divulgados no domingo (13), o país registrou 11.533 contaminações e 150 mortos em 24 horas.

A partir de terça-feira (13), os franceses poderão sair de suas casas sem a necessidade de preencher autorizações. No entanto, o governo determinou toque de recolher das 20h às 6h. Apesar de as lojas terem reaberto suas portas e a população poder fazer compras de Natal, teatros, cinemas, museus, academias, restaurantes e bares continuam fechados ao menos até a primeira semana de janeiro.

O toque de recolher não será relaxado na noite de 31 de dezembro, o que frustrou muitos jovens que planejavam festas de Réveillon. A polícia francesa já se prepara para desmantelar festas clandestinas durante a virada do ano. No último fim de semana, eventos com até 500 pessoas foram realizados em locais escondidos de Marselha (sul), Estrasburgo (nordeste) e Nantes (oeste).

