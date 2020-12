França troca lockdown por toque de recolher em meio a protestos de artistas contra restrições culturais

Artistas e profissionais do setor da cultura protestam nesta terça-feira (15) nas principais cidades francesas contra o fechamento prolongado dos estabelecimentos por causa da Covid-19. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: RFI | Vídeo por: Adriana de Freitas 4 min

A França suspende nesta terça-feira (15) seu segundo lockdown, iniciado em 30 de outubro, em uma nova fase do plano do governo de combate à epidemia de Covid-19. No entanto, a flexibilização está muito distante de representar um retorno à vida normal. O governo instaura a partir de hoje um toque de recolher diário de 20h às 6h, com exceção da noite de 24 de dezembro, para que os franceses possam celebrar o Natal.