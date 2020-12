Especialistas criticam o início da vacinação contra a Covid-19 na França durante o período de festas

Os jornais franceses desta quinta-feira, 17 de dezembro, destacam a antecipação do início da campanha de vacinação contra a Covid-19 na França, previsto pelo governo para a última semana de dezembro e assinalam que os médicos e especialistas estão divididos sobre o calendário.

O governo quer acelerar o calendário, a campanha de imunização começará um pouco antes do previsto, e os franceses terão a vacina para as festas de fim de ano, escreve o Le Parisien em sua manchete de capa. O diário dá os detalhes do plano anunciado pelo primeiro-ministro Jean Castex aos deputados na Assembleia, mas ressalta que os médicos estão divididos.

"Se tudo ocorrer como o previsto, a primeira fase da campanha de vacinação começará entre o Natal e o Ano Novo", indicou o premiê. O ministro da Saúde, Olivier Véran, anunciou que a campanha deve começar nos dias 27 ou 28 de dezembro. Antes, o governo apontava janeiro como data provável para o início da imunização. A antecipação é possível porque a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), pressionada a agir rápido por alguns países europeus, se reúne na próxima segunda-feira, 21 de dezembro, e deve provavelmente autorizar o uso da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 na União Europeia. O prazo entre a autorização da agência e o início da vacinação na França é necessário para que a Alta Autoridade de Saúde francesa também faça sua avaliação sobre o produto. Inicialmente, 1,16 milhão de doses serão distribuídas no país. Os idosos, residentes em casas de repouso, e os profissionais de saúde desses estabelecimentos serão prioritários.

"Acelerar para não dar a impressão de que a França está muito atrasada em relação ao Reino Unido e aos Estados Unidos, que já começaram suas campanhas de vacinação", observa Le Parisien. A Alemanha, que enfrenta um grave pico da epidemia, também tem pressa e já equipou ginásios esportivos em todo o país para iniciar a vacinação em 27 de dezembro. Ao agir de maneira coordenada, a União Europeia se mostra unida e solidária nesta crise, diz o diário, e segundo a presidente da Comissão, Úrsula von der Leyen, todos os integrantes do bloco começarão a campanha de imunização no mesmo dia.

Mas especialistas ouvidos pelo Le Parisien criticam a decisão. Começar uma vacinação entre o Natal e Réveillon, durante o período de festas, será muito complicado, declara Pascal Champvert, presidente da Associação de Diretores de Lares de Idosos.

A campanha na França terá três fases e os franceses serão obrigados a ter bastante paciência, antes da generalização da vacinação a toda a população, prevista em junho de 2021. Os próximos seis meses serão parecidos com os últimos seis meses, e os gestos de prevenção, como uso de máscaras, isolamento social, etc.., ainda serão necessários, ressalta Les Echos. A segunda fase acontece entre fevereiro e março de 2021, quando 14 milhões de pessoas, principalmente idosos, pessoas com fatores de risco e profissionais de saúde, serão vacinadas. A última fase começa no meio do ano para o restante da população, com exceção dos menores de 18 anos. A vacina será gratuita e não obrigatória.

Um dos principais desafios do governo é a confiança, salienta Le Figaro. O primeiro-ministro promete transparência total, vigilância absoluta e determinação para tranquilizar a população sobre a vacina. No final de novembro, 59% declararam que não iriam se vacinar, um dos mais altos níveis de desconfiança do mundo. Por isso, a campanha francesa será feita na base do consentimento, após uma consulta com um médico que irá explicar todos os detalhes do produto.

