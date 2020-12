Macron testa positivo para Covid-19 e ficará isolado no aniversário

O presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo para a Covid-19. O anúncio foi feito em comunicado divulgado pelo palácio do Eliseu, sede da Presidência francesa, nesta quinta-feira (16).

De acordo com o texto, o presidente francês realizou um teste PCR assim que sentiu os primeiros sintomas da doença. Ele ficará isolado durante sete dias e continuará a trabalhar à distância, o que indica que seu estado não inspira maiores cuidados. O presidente francês completa 43 anos no próximo dia 21.

A viagem de Macron ao Líbano, na próxima terça e quarta-feira, onde deveria participar de uma confraternização de Natal com militares franceses, também foi cancelada.

Como esteve em contato com o presidente, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, também deverá ficar isolado, segundo o presidente do Senado, Gérard Larcher, durante a abertura de uma plenária na casa. O primeiro-ministro já havia sido isolado em setembro, depois de viajar com o diretor do Tour de France, Christian Prudhomme, no mesmo carro, testado postivo. Castex não foi contaminado.

O premiê deveria apresentar nesta quinta-feira (16) a estratégia de vacinação da França. O ministro da Saúde, Olivier Véran, o substituiu na sessão e disse ter um "pensamento especial" para o presidente da República.

Almoço com premiê português

Macron almoçou nesta quarta-feira (16) com o primeiro-ministro português, Antonio Costa, depois de ter participado, pela manhã, de um Conselho de Ministros. Na terça-feira (15) ele também se encontrou com Peter Maurer, presidente do comitê internacional da Cruz Vermelha.

A primeira-dama, Brigitte Macron, 67 anos, já tinha estado em contato com um caso positivo em outubro e também precisou ficar isolada. O resultado do seu teste, entretanto, foi negativo.

Como faz parte do grupo de risco, com mais de 65 anos, ela deverá ficar afastada do presidente nos próximos dias. A primeira-dama, que não tem sintomas, realizou um teste nesta terça-feira (15) antes de visitar a ala pediátrica de um hospital parisiense. O resultado foi negativo.

