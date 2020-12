Abatido, Macron diz que pegou Covid em um momento de negligência

O presidente francês Emmanuel Macron postou no Instagram uma mensagem sobre o seu estado de saúde nesta sexta-feira (18); um dia depois de o Eliseu ter anunciado que o chefe de Estado estava com Covid-19. Ele pede aos franceses que continuem a se proteger, pois, admite, ele mesmo pegou o vírus "num momento de negligência".

De sua residência oficial em Versalhes, Macron conta que fez o teste PCR após ter sentido os primeiros sintomas e, diz o presidente francês, em seguida registrou que estava doente no aplicativo Todos Contra a Covid, do governo, “para que o aplicativo possa identificar e notificar todas as pessoas com quem tive contato nas 48 horas anteriores”.

E, além disso, continua, o Eliseu ligou para todas as pessoas que estiveram em contato com ele, o que inclui políticos, funcionários, líderes, como o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e pessoas do seu círculo íntimo e familiar. “Estas pessoas foram contatadas, se isolaram e fizeram um teste”, afirma.

Ele agradeceu todas as mensagens de apoio, de empatia e de solidariedade que recebeu e diz que “está bem”. “Eu tenho os mesmos sintomas que ontem: cansaço, dor de cabeça e tosse seca, como centenas de milhares de pessoas que tiveram ou têm o vírus hoje”.

O presidente avisou que vai postar todos os dias sobre a sua doença “de maneira totalmente transparente” e diz que, apesar de não ter motivos para ela evolua mal, ele é seguido por um médico.

Gestão da epidemia e Brexit continuam na agenda do presidente

Macron diz que continua a gerar os assuntos do governo. “Minha atividade está um pouco mais lenta, por conta do vírus, mas eu continuo a me ocupar dos assuntos prioritários, como a gestão da epidemia na França e o Brexit”, declarou.

“Eu me protejo, respeito os gestos de precaução, as distâncias, eu uso máscara, eu passo o álcool gel regularmente e, apesar de tudo isso, eu peguei o vírus. Sem dúvida, foi em um momento de negligência", admite. Mas ele diz estar certo de que se não tivesse respeitado todas as regras, teria se infectado muito antes.

“Precisamos continuar a respeitar as regras. Eu sei que elas pesam, que é duro para vocês, mas temos de aguentar. Ontem, como eu, 18 mil franceses testaram positivo para a Covid. O vírus ganhou nova força, então devemos estar vigilantes e cuidar uns dos outros neste momento de festas", aformou.

"Eu conto com vocês, façamos o nosso melhor. Ninguém está livre do vírus, então vamos todos juntos resistir. A vacina vai chegar”, finaliza Macron, deixando uma mensagem de esperança.

