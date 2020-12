Casos de Covid-19 voltam a crescer na França e Natal e Ano Novo preocupam

Poucos dias depois da suspensão do lockdown no país, a epidemia de Covid-19 voltou a avançar na França. As autoridades registraram novas contaminações e um "leve" aumento das hospitalizações. A evolução é considerada "preocupante" pela Santé Publique France, a agência nacional de saúde francesa, que teme uma aceleração da pandemia no país após as reuniões familiares de fim de ano.

Publicidade Leia mais

Em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira (18), a epidemiologista da agência francesa de saúde pública Sophie Vaux disse que o aumento da circulação do vírus confirma a retomada epidêmica. O R0, que indica o número de pessoas contaminadas por cada caso positivo, passou há alguns dias para 1,03, o que não ocorria há semanas. Acima de 1, ele indica que a epidemia está fora de controle.

Para Laëtitia Huiart, diretora científica da agência de Saúde Pública, a aceleração das contaminações é limitada, mas é uma má notícia porque a França "já estava em um nível preocupante em termos de novos casos e de saturação hospitalar", diz. Somam-se a isso as duas semanas de férias escolares, iniciadas neste sábado, o Natal e outros encontros de fim de ano.

O número de contaminações pelo SARS-Cov-2 atingiu um pico de 60.000 contaminações por dia no final de outubro. O recesso escolar de novembro e as medidas de restrições impostas pelo governo estabilizaram a situação. O último registro de contágios diários indica mais de 18.000, um número em ascensão, de acordo com a agência de saúde francesa.

Aumento de testes

Na semana passada, 80 mil testes (PCR ou de antígenos) foram realizados no país, cerca de 10% a mais do que na semana anterior. Segundo a epidemiologista francesa, isso mostra que há "um aumento da circulação do vírus".

O número de hospitalizações, que na primeira semana de dezembro estava em baixa, também voltou a crescer entre 7 e 8 de dezembro. No período, 8.608 novos pacientes foram internados e 1.146 deram entrada nas UTIs. A alta foi de 2% em ambas as situações.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou nesta sexta-feira (18) que as pessoas usem máscara e mantenham a distância de pelo menos 1,5 metro durante as reuniões familiares no fim do ano. O risco de uma terceira onda no início de 2021 é "elevado", de acordo com a organização.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro