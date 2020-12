Campanha pede que produtores de carne franceses parem de comprar soja do cerrado brasileiro

Produtores de aves são o próximo alvo de campanhas na França contra o uso da soja proveniente de área de desmantamento. Pixabay/Capri23auto

Texto por: RFI 3 min

Após o compromisso do governo francês e de grandes hipermercados franceses de reduzir a compra da soja brasileira por sua estreita relação com o desmatamento, a ONG Canopée deu início a uma campanha pedindo que as empresas que produzem carne comprometam-se a deixar de usar soja proveniente de região de desmatamento para a alimentação de seus animais.