França prevê escolta policial e uso de drones para garantir segurança da vacina contra Covid-19

A distribuição de vacinas da Pfizer começou antes nos Estados Unidos, e os caminhões foram recebidos efusivamente no Michigan JEFF KOWALSKY AFP

Texto por: RFI 3 min

Com a aprovação da primeira vacina contra a Covid-19 pela Comissão Europeia, os 27 países-membros do bloco europeu começam uma epopeia logística para distribuir 300 milhões de doses do imunizante desenvolvido pelas empresas Pfizer e BioNTech. Para garantir a segurança, o plano do governo francês inclui a escolta policial dos comboios de caminhões e o uso de drones.