Covid-19: França começa a vacinar idosos de casas de repouso no domingo

O ministro da Saúde da França, Olivier Verán, anunciou nesta terça-feira (22) que a vacinação contra a Covid-19 começará no próximo domingo (27) no país. Os primeiros a serem imunizados serão idosos que vivem em casas de repouso.

Publicidade Leia mais

Segundo Verán, as primeiras doses da vacina da Pfizer/BioNTech serão destinadas a "duas ou três" casas de repouso da França, onde "algumas dezenas de residentes" serão imunizados. Um dos estabelecimentos escolhidos para o início da campanha fica na região parisiense, o outro está localizado na região da Borgonha Franche-Comté, no centro-leste do país, enquanto um terceiro local ainda está sendo selecionado.

O ministro da Saúde também indicou que o primeiro lote de imunizantes chegará no próximo sábado (26) à França. Para garantir a segurança do produto, o plano do governo francês inclui a escolta policial dos comboios de caminhões, além do uso de drones. No entanto, segundo Verán, as maiores entregas das vacinas estão previstas para serem realizadas "no fim de dezembro e no início de janeiro".

O anúncio sobre o início da imunização dos franceses contra o coronavírus ocorre um dia após a Agência Europeia de Medicamentos aprovar o produto desenvolvido pelo laboratório americano Pfizer, em parceria com o alemão BioNTech. Até o fim deste ano, a União Europeia pretende distribuir 50 milhões de doses da vacina.

Polêmica sobre a obrigatoriedade da vacina

Interrogado sobre a obrigatoriedade da imunização, após a polêmica provocada por um projeto de lei denunciado pela oposição, o ministro foi taxativo. "A vacinação contra o coronavírus não será obrigatória, nem para utilizar os transportes públicos, nem para entrar em um restaurante, nem, evidentemente, para ir trabalhar", garantiu.

Segundo o texto apresentado recentemente por deputados governistas ao Conselho de Ministros, em abril de 2021, quando deve acabar o estado de emergência sanitária, o primeiro-ministro francês poderia ter o poder de decretar várias proibições de circulação, fechamento de estabelecimentos e concentrações em vias públicas. Estas restrições poderiam estar sujeitas à "apresentação dos resultados de um teste de rastreio negativo à Covid-19 ou à realização de um tratamento preventivo, incluindo a administração de uma vacina".

Antes de o ministro da Saúde se pronunciar sobre a questão nesta terça-feira, a oposição criticou o projeto de lei. "De forma sorrateira, este texto não prevê a vacinação obrigatória, mas sim prevenir toda a convivência social para quem não a toma", disse Marine Le Pen, presidente do partido Reunião Nacional, de extrema direita, denunciando uma "medida de natureza totalitária".

A questão da vacinação suscita polêmica no país: de acordo com uma pesquisa recente, 59% dos franceses não pretendem ser imunizados contra a Covid-19, tornando a França uma das nações europeias com maior resistência à vacina.

No final de novembro, o presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu que a imunização seria opcional. A afirmação foi reiterada por Verán nesta terça-feira. "Repito, a vacinação (contra Covid-19) não é obrigatória". Segundo ele, o projeto de lei será discutido com todos os setores e precisa "amadurecer".

Mais de 61 mil mortos por Covid-19

A França é um dos países europeus mais castigados pela pandemia de coronavírus. Segundo dados divulgados nesta terça-feira pela agência pública de saúde do país, a doença deixou 386 mortos em 24 horas. Dentro do mesmo período, 11.795 novos casos foram detectados.

No total, desde o início da crise sanitária, a França contabilizou 61.702 óbitos. Já a Europa ultrapassou a marca de 500 mil mortos por Covid-19 nesta terça-feira, de acordo com dados divulgados pela agência Reuters.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro