Francês que ganhou € 200 milhões em loteria vai ajudar hospitais castigados pela Covid-19

Ele é o vencedor do maior prêmio até hoje da EuroMilhões, a principal loteria da Europa, e quer repassar parte do montante aos hospitais castigados pela pandemia de coronavírus. O francês que apostou na sorte no último 11 de dezembro embolsou € 200 milhões nesta terça-feira (22), anunciou a Sociedade Francesa de Jogos.

Em um comunicado, a instituição revelou que uma parte deste inédito prêmio da EuroMilhões será utilizado para ajudar no combate à pandemia de Covid-19. O nome do vencedor é mantido sob sigilo, mas sua boa ação foi revelada pela Sociedade Francesa de Jogos.

O novo milionário também pretende criar uma organização de caridade. "Se eu conseguir inaugurar e desenvolver minha fundação, vou ganhar o maior prêmio possível", declarou o francês, citado pelo comunicado.

Os demais projetos revelados pelo vencedor são modestos: comprar um carro novo para a filha, reformar sua casa no sul da França, de onde não pretende se mudar, além de ajudar familiares e amigos que enfrentam dificuldades financeiras.

Ao repassar a quantia milionária ao ganhador da loteria, a presidente da Sociedade Francesa de Jogos, Stéphane Pallez, não escondeu sua emoção. "Estou particularmente muito feliz de saber que esse grande vencedor deseja compartilhar sua fortuna investindo em projetos de caridade", declarou ao jornal Le Parisien.

A reportagem do jornal apurou que o novo milionário é um homem aposentado do sul da França, que se diz "particularmente sensível à saúde". A aposta foi feita no site da Sociedade Francesa de Jogos, com uma conta on-line aberta no início do ano, durante o primeiro lockdown na França, quando as casas de aposta tiveram que fechar suas portas.

A ideia de ajudar os necessitados sempre foi algo que o motivou a jogar na EuroMilhões. Segundo ele, os sete números escolhidos foram uma combinação de algarismos que correspondem a datas importantes de sua vida, além de outros aleatórios.

Foi apenas um dia depois do sorteio, em 12 de dezembro, quando viu as notícias anunciando que o ganhador era francês, que o aposentado resolveu conferir sua aposta. Para descartar qualquer engano, ele diz ter mantido um espírito "muito zen" e ter confirmado a vitória por telefone junto ao serviço de atendimento ao cliente da Sociedade Francesa de Jogos.

Para o aposentado, a felicidade das pessoas ao seu redor é "a mais bela das recompensas". "Quando o dinheiro cai do céu, é preciso fazer alguma coisa e ajudar aqueles que não tiveram tanta chance. Caso contrário, nada disso faz sentido", reiterou.

