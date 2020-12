Militar é preso por tráfico de cocaína no aeroporto de Paris e se suicida

Um militar foi preso no aeroporto de Orly em Paris com quatro quilos de cocaína, vindos da Guiana Francesa. O homem de 33 anos estava em prisão provisória e conseguiu tirar a arma de uma guarda para se suicidar nesta quarta-feira (23).

Publicidade Leia mais

O homem de 33 anos foi preso na segunda-feira (21) quando descia de um voo vindo da Guiana. Ele estava de licença do serviço militar no momento do incidente, segundo o porta-voz do Exército, coronel Eric de Lapresle.

Ele estava preso nas instalações da Polícia de Fronteira de Orly, enquanto foi aberta uma investigação do Departamento Antinarcóticos (Ofast).

O militar, que pertencia ao regimento de infantaria da Marinha da Guiana Francesa, aproveitou o momento em que uma policial entrava em sua cela para trazer a refeição para roubar sua arma, segundo informou a polícia. Ele se matou com um tiro no rosto.

Principal porta de entrada de cocaína na França

A ponte aérea Cayenne-Orly é hoje a principal porta de entrada da cocaína sul-americana na França. O tráfico entre a Guiana e Paris representa entre 15% e 20% das entradas de cocaína em território francês, de acordo com um relatório do Senado publicado em setembro.

Em 2018, 1.349 traficantes foram presos na Guiana Francesa ou em voos franceses vindo do país, mais que o dobro do que em 2017.

Em agosto passado, o prefeito da cidade guianense de Apatou, Paul Dolianki, foi preso em Paris com 2,5 kg de cocaína.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro