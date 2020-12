Como conversar com quem acredita em teorias de complô e não acabar com a festa

Encontrar com amigos e familiares neste fim de ano já não será simples por conta das regras de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19. E assuntos polêmicos durante as celebrações podem tornar tudo ainda mais difícil. Então, como fazer para evitar brigas e a propagação de notícias falsas durante esses encontros? A RFI conversou com o jornalista e professor da Sciences Po, Thomas Huchon, autor do documentário "Infodemia".

Em março, ainda no início da pandemia da Covid-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) já alertava para a onda de desinformação que poderia colocar em risco o combate ao novo coronavírus. O aviso tornou-se profecia, com a propagação de informações falsas sobre a doença, suas formas de contágio e também formas de combate até mesmo por líderes políticos.

E como combater as teorias da conspiração e as informações falsas durante os encontros de fim de ano? O jornalista e professor da universidade francesa Sciences Po, Thomas Huchon, diz que não adianta partir para o ataque e tentar contra-argumentar. O mais importante é questionar a fonte da informação e apresentar perguntas que as pessoas devem se fazer.

RFI - Quais os conselhos para uma conversa com uma pessoa que acredita em teorias da conspiração?

Thomas Huchon - A melhor postura é de, primeiramente, ser capaz de escutar o que nos dizem as pessoas. Há uma coisa muito difícil nas conversas com pessoas que acreditam em coisas estranhas ou paranormais que é o fato de que não compartilhamos as bases das ideias. Para ter uma conversa é preciso começar por alguma coisa que as pessoas estão de acordo, normalmente os fatos. Isso se torna difícil diante de um conspiracionista, porque quando não compartilhamos a crença nos fatos, fica muito mais difícil ter uma conversa.

A primeira coisa, então, é procurar não contra-argumentar. Eu sei que isso parece muito estranho, mas se alguém tenta explicar que a Covid-19 é transmitida pelas antenas 5G e que isso é parte de um imenso complô mundial para eliminar uma parte da população, não adiantar dizer que não. É preferível fazer perguntas.

RFI - Devemos evitar a confrontação direta?

Huchon - Sim, é preciso evitar a confrontação direta. Essas teorias de complô são baseadas no que chamamos de um mil-folhas argumentativo, isto é, uma sucessão de argumentos que não têm necessariamente relação uns com os outros e nem são necessariamente verdadeiros, mas que ligados uns aos outros criam uma ilusão de coerência. Então, melhor do que tentar contradizer cada um dos argumentos é questionar, por exemplo, as fontes da informação. Onde você leu isso? "Ah, eu vi isso em um grupo de Facebook". E você tem certeza que essa pessoa checou todas as informações? E talvez pegar alguns exemplos precisos para mostrar casos em que a informação foi verificada por jornalistas e se mostrou falsa.

O mais importante é não tentar contra-argumentar. Em geral, eles terão muito mais argumentos que você e um discurso mais convencedor, porque ele é feito para convencer. E o problema, nesse caso, são as outras pessoas que estão à mesa, que podemos chamar de indecisos, e poderão ser convencidos por essa armadilha que é o mil-folhas argumentativo.

Quando temos medo, quando a gente não entende o que está acontecendo, quando estamos em momentos de incerteza, como nessa pandemia, nosso cérebro, que deveria ser o nosso melhor aliado, pode se transformar em nosso pior inimigo. É o que chamamos de viés cognitivo. Isso nos leva a caminhos falsos, nossa reflexão é colocada em xeque e as emoções vêm confundir.

Nessa conversa, é preciso manter um certo distanciamento e a tranquilidade. Não é fácil, eu sei bem, mas é preciso não esquecer nunca a regra de que, em uma conversa, o primeiro a levantar a voz é aquele que perdeu.

RFI - Idade importa na hora dessa conversa?

Huchon - Sempre, não importa qual o assunto abordado. Se falamos com uma criança de 8 anos ou com um adulto de 40 anos é diferente. Uma criança de 8 anos ainda não desenvolveu totalmente seu espírito crítico, então cabe ao adulto o papel de explicar as coisas. Quando falamos entre adultos, é mais díficl fazer alguém que tem impressão de estar usando o seu arbítrio e o seu espírito crítico perceber que está errado.

A teoria do complô é terrível porque dá a ilusão às pessoas que creem nelas de que elas são pessoas que duvidam das coisas. E na verdade, elas não estão se questionando, elas têm uma postura de suspeita, de paranoia. Há uma grande diferença entre se questionar, fazer perguntas de maneira sã e cair no que chamamos de suspeita, quer dizer, acreditar que tem sempre alguém que nos persegue, que sempre há alguém por trás de tudo o que nos acontece de mau. Isso não é racional.

Imagine que na loteria de final de ano são sorteados os números 1, 2, 3 4, 5, 6. O número de pessoas a duvidar da licitude desse sorteio seria grande, mas na realidade a probabilidade de que sejam sorteados aleatoriamente os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 é a mesma de qualquer outra sequência, é uma questão matemática.

