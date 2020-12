Médicas denunciam ataques sexistas e ausência de cientistas mulheres na mídia

A capa do Libération traz uma entrevista com três médicas que denunciam o ciberassédio que sofrem desde o começo da pandemia. Em 25 de dezembro de 2020. © reprodução Libération

As médicas Alexandra Calmy, Karine Lacombe e Caroline Samer testemunham no jornal Libération sobre o assédio na Internet sofrido por mulheres cientistas durante a crise da Covid-19. Elas publicaram um artigo de opinião na revista acadêmica The Lancet sobre os ataques que pesquisadoras sofrem e a falta de representatividade feminina na mídia.