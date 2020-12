França registra primeiro caso da nova variante "britânica" do coronavírus

Segundo o governo francês, várias amostras que estão atualmente em análise no Centro Nacional de Referência de Vírus e Infecções Respiratórias (CNR) podem ser da nova linhagem do coronavírus originária do Reino Unido.

Um primeiro caso da nova variante do coronavírus originária do Reino Unido foi detectado na França na noite de sexta-feira (25), a poucas horas do início da vacinação contra a Covid-19 no país, previsto para domingo (27).

Publicidade Leia mais

O portador da nova linhagem do vírus é um francês que vive em Londres, mas viajou para Tours, no centro-oeste da França, para se reunir à família neste fim de ano. Segundo o Ministério francês da Saúde, o homem é assintomático e está atualmente em isolamento.

As autoridades sanitárias francesas indicaram que o indivíduo chegou da capital britânica em 19 de dezembro, "recebeu atendimento médico em um hospital e no dia 21 testou positivo".

O Ministério da Saúde garante que esse é o "primeiro infectado pela variante VOC 202012/01", em território francês. No entanto, indicou que "várias amostras", atualmente em análise no Centro Nacional de Referência de Vírus e Infecções Respiratórias (CNR) podem ser da nova linhagem do vírus.

"As autoridades sanitárias procederam ao 'contact-tracing' [rastreamento de contatos] dos profissionais de saúde que cuidaram do primeiro paciente e das pessoas com as quais teve contato para que façam um isolamento estrito", acrescentou o Ministério da Saúde em um comunicado.

O governo francês vinha cogitando a possibilidade que a mutação já estivesse circulando no país. Na última segunda-feira (21), o ministro da Saúde, Olivier Verán afirmou ser "possível" que a nova variante já tivesse chegado à França.

Variante é é até 74% mais contagiosa

Um novo estudo da London School de Higiene e Medicina Tropical, divulgado na quinta-feira (24), confirmou que a nova linhagem do coronavírus detectada no Reino Unido, chamada de B.1.1.7, é considerada muito mais contagiosa do que as antecedentes. Ela pode estar na origem do forte aumento do número de casos no sudeste e sudoeste da Inglaterra nas últimas semanas, e "poderia ser 50% a 74% mais transmissível" do que as formas do vírus até agora em circulação, resume um dos autores, Nick Davies, biólogo da London School.

Essa estimativa, que ainda não foi publicada em revista científica ou analisada por especialistas independentes, é consistente com a de "50% a 70%" apresentada na segunda-feira por pesquisadores do grupo Nervtag, que aconselha o governo do Reino Unido sobre vírus respiratórios emergentes.

Detectada pela primeira vez em setembro na Grã-Bretanha, essa variante também conhecida como VOC 202012/01 tem 22 mutações em seu genoma. Uma em particular, denominado N501Y, está localizada na proteína Spike do coronavírus, um ponto importante em sua superfície que permite que ela se fixe nas células humanas para penetrá-las, desempenhando, portanto, um papel fundamental na infecção viral.

Um quarto das novas contaminações detectadas no Reino Unido em novembro estavam associadas a esta linhagem, um número que subiu para mais de 60% no início de dezembro. “Se a tendência atual continuar, a nova variante poderá representar 90% dos casos até meados de janeiro”, advertiu Nick Davies.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro