França pode decretar terceiro lockdown para lutar contra Covid-19

A França poderia decretar um terceiro lockdown, após as férias de fim de ano, que terminam em 3 de janeiro, para lutar contra o aumento do número de casos de Covid-19. Um novo conselho de defesa sanitária será realizado nesta terça-feira (29) por vídeoconferência.

Publicidade Leia mais

A reunião teria sido convocada para realizar um primeiro balanço de contaminações após o Natal. A reabertura de teatros, museus e cinemas prevista para 7 de janeiro, é questionada pelo Executivo, assim como uma volta ao trabalho presencial. Os temas fariam parte da pauta do encontro.

A possibilidade de um terceiro lockdown não é descartada, já que o número de contaminações quotidianas é de quase 15.000, longe do objetivo esperado pelo governo, de 5.000 por dia.

Restaurantes e bares

Uma fonte próxima do presidente Emmanuel Macron contactada pela TV Franceinfo falou sobre “ajustes necessários”. Já um membro do Executivo explicou que “os restaurantes não devem ter ilusões sobre uma reabertura em 20 de janeiro”.

Os restaurantes e bares estão fechados na França desde o começo de dezembro, quando foi decretado o segundo confinamento no país. O governo tinha previsto a reabertura em 20 de janeiro, condicionada a uma queda perceptível do número de contaminações.

O ministro da Saúde Olivier Véran afirmou no domingo (27) que o governo não exclui a possibilidade de recorrer a um novo lockdown. “Não excluímos medidas que possam ser necessárias para proteger a população. Isso não quer dizer que decidimos, mas que observamos a situação hora a hora”.

Confinamento local e europeu

Prefeitos de cidades da região Leste da França, como os Reims e Nancy, pediram a imposição de um isolamento local que começasse imediatamente e durasse até dia 3 de janeiro.

Na Europa, vários governos já endureceram as medidas de isolamento. A Itália proibiu a circulação entre regiões, a Irlanda aumento o número de restrições, assim como o Reino Unido, onde diversas regiões devido à nova variante do Sars-CoV-2. Em Israel, um terceiro lockdown de duas semanas começou no domingo.

A França vive atualmente um toque de recolher entre 19 horas e 6 horas da manha.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro