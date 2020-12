Paris tem queda do número de habitantes pelo quarto ano consecutivo

Pelo quarto ano consecutivo, Paris registra queda em sua composição demográfica. A capital francesa terá exatamente 2.175.601 habitantes em 1º de janeiro de 2021, segundo projeções do Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos Econômicos (Insee). Nos últimos doze meses, Paris perdeu 11.925 habitantes, informa nesta quarta-feira (30) o jornal Le Parisien, fazendo uma análise das causas desse declínio.

Em cinco anos, a capital francesa perdeu mais de 54.000 moradores. Esta erosão regular do número de parisienses é ainda mais notável quando se leva em conta que a periferia não para de crescer, enquanto a Cidade Luz perde habitantes.

Paris só consegue "salvar os móveis", escreve o Le Parisien, graças ao perfil relativamente jovem de sua população. O total de nascimentos supera o de mortes em 0,7% na capital, acima da média nacional que se situa em 0,3%. Apesar desse resultado ligeiramente positivo, a taxa de natalidade em Paris declina continuamente há 30 anos.

O preço elevado dos imóveis é uma das principais causas dessa diminuição demográfica. Com o preço do metro quadrado superior a € 10 mil em Paris, cerca de R$ 62 mil, os apartamentos de três e quatro dormitórios estão fora do alcance da maioria das famílias.

O estudo do Insee mostra, por outro lado, que nem todos os bairros da capital sofrem a mesma inflação de preços. Três bairros de Paris (os de número 4, 9 e 20) tiveram um leve aumento da população nos últimos cinco anos, enquanto o 7° distrito da capital, um dos mais chiques e caros da cidade, perdeu quase 11% de seus habitantes em meia década.

A prefeitura de Paris considera que não basta agir apenas contra a especulação de preços. Apesar de Paris ser considerada uma espécie de cidade-museu pelos esforços para preservar seu patrimônio arquitetônico, com prédios conservados desde a Idade Média, é preciso criar novas moradias.

A prefeitura planeja construir 10 mil novos apartamentos por ano, nos próximos sete anos, metade dos quais serão destinados ao programa de habitação social, com aluguéis subvencionados e proporcionais ao poder aquisitivo das famílias.

De acordo com um outro estudo do Insee, realizado em 2017, o declínio na demografia parisiense poderá se prolongar até 2025. A inversão dessa tendência só deverá ocorrer a partir dessa data. Mas, para que Paris volte a ter a população de 2,23 milhões de habitantes que possuía em 2013, será necessário esperar até 2050.

