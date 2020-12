França : No país do champanhe, governo impõe Lei Seca antes do Réveillon em várias regiões

Ironia: no país da champanhe, quem deixou para a última hora terá que celebrar a virada brindando com suco de fruta em algumas regiões.

Como em boa parte do mundo, os franceses se preparam para um Réveillon diferente por causa da pandemia de Covid-19. Além do toque de recolher e do forte dispositivo de segurança previsto para evitar festas na hora da virada, a restrição da venda de bebidas alcoólicas foi imposta em várias regiões em uma tentativa de dissuadir o desrespeito das medidas sanitárias.

Publicidade Leia mais

Festejar a virada sem brindar com uma taça de um vinho espumante? No país do champanhe, isso é quase um sacrilégio. Mas esse ano, em algumas regiões da França, é o que vai acontecer. Pelo menos para aqueles que deixaram para fazer suas compras na última hora.

Para evitar festas e aglomerações no momento da virada, as autoridades de pelo menos 15 regiões francesas decidiram proibir a venda de bebidas alcoólicas nas horas que precedem o Réveillon. Os Pirineus, no sul do país, Côtes-d’Armor, no oeste, e Doubs, no Leste, são algumas das áreas onde a medida foi imposta. A região de Paris não faz parte da lista.

A Lei Seca entra em vigor no final do dia na maior parte dos casos e vai até a manhã de 1° de janeiro. Mas, em alguns locais, a medida já está valendo. A região de Puy-de-Dôme, no centro do país, impôs a restrição desde às 6h da manhã desta quinta-feira (31), enquanto nos Pireneus a venda de bebidas com forte teor alcóolico já é proibida desde a noite de 30 de dezembro.

[Interdiction de vente d'alcools du 30 décembre 20h au 1er janvier 06h]



L'interdiction de la vente d'alcools à emporter ne concerne que les alcools dits "forts" (+ de 18°) de catégorie IV et V pour l’ensemble des établissements et commerçants.



➡️ https://t.co/7WbHEvVJFA pic.twitter.com/KBTDyp0euO — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) December 30, 2020

Segundo a secretaria de segurança pública das regiões que impuseram a Lei Seca, “a medida foi tomada pois o consumo de álcool pode levar a um relaxamento dos gestos preventivos e pode contribuir com a aceleração da circulação da Covid-19”.

O ministro francês do interior Gérald Darmanin mobilizou 100 mil policiais desde quarta-feira, para impedir reuniões e festas de celebração da virada não autorizadas e para lutar contra a violência urbana. O dispositivo visa garantir a aplicação do toque de recolher das 20h às 6 da manhã, aplicado em toda a França desde 15 de dezembro.

O governo pede que a população não reúna mais de seis pessoas em suas residências. A polícia poderá intervir inclusive em reuniões privadas em casas e apartamentos, caso receba denúncias de vizinhos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro