Célebre cientista político Olivier Duhamel é acusado de incesto na França

As acusações contra Olivier Duhamel chocaram os círculos intelectuais franceses. STEPHANE DE SAKUTIN AFP/File

Texto por: RFI 4 min

A jurista Camille Kouchner publicará na quinta-feira (7) um livro no qual acusa seu padrasto, um reconhecido constitucionalista e cientista político francês, de ter agredido sexualmente seu irmão gêmeo quando ele tinha apenas 14 anos. Depois de tomar conhecimento de fragmentos do depoimento, a Procuradoria de Paris abriu, nesta terça-feira (5), uma investigação por "estupro e agressão sexual" contra Olivier Duhamel, um verdadeiro escândalo na França, onde o especialista de 70 anos participa com frequência de programas de TV e congressos.