Entregador de aplicativo Deliveroo na França se nega a atender judeus e justiça é acionada

Entregador do Deliverro se recusou a atender pedidos alegando que "não faz entrega para judeus" JACQUES DEMARTHON AFP/File

Texto por: RFI 3 min

Proprietários de dois restaurantes judeus da cidade de Estrasburgo, no leste da França, entraram com uma queixa contra o Deliveroo depois que pelo menos um dos entregadores do aplicativo se recusou a atender pedidos dos estabelecimentos no último final de semana. O Conselho Israelita da região francesa (Bas-Rhin) e o Escritório Nacional de Vigilância contra o Antissemitismo também acionaram a justiça. Nesta terça-feira (12), a direção do Deliveroo declarou à imprensa francesa que "se recusar a servir judeus é inaceitáveil e vai contra os valores da empresa".