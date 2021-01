Moradores de Paris "esquiam" nas ruas na primeira queda de neve do ano

A França enfrenta neste sábado (16) a passagem de um frente fria que provoca chuvas e queda de neve nas regiões norte, centro e leste do país. Em Paris, começou a nevar pouco depois das 10h (6h em Brasília). Crianças e adolescentes vestiram suas roupas de esqui e saíram nas ruas inclinadas da capital para se divertir na primeira neve do ano.

O Instituto Méteo-France lançou um boletim de alerta laranja, o penúltimo na escala de risco, em 32 departamentos franceses afetados pelo fenômeno meteorológico típico da estação de inverno. Essas áreas permanecerão sob vigilância até o fim do episódio.

A região de Ile-de-France, onde fica a capital, foi uma das primeiras a ficar branquinha, assim como a Normandia. Além da queda de neve, a tendência é que a camada branca acumulada no solo seja depois substituída por placas de gelo nas vias de circulação. Segundo o serviço público de meteorologia, Paris deve acumular 5 cm de neve nas calçadas, enquanto nas áreas mais frias do norte e do leste do país, a cobertura pode chegar a 10 cm.

Até o meio da tarde, os caminhões limpa-neve tinham percorrido 1.300 quilômetros de rodovias no entorno da região metropolitana de Paris, jogando sal no asfalto para impedir a acumulação da neve e o chamado "verglas". Essa placa de gelo é o terror dos motoristas, pois faz os veículos derraparem, provocando acidentes de trânsito, e também de pedestres, que podem escorregar nas calçadas e sofrer fraturas.

A frente fria deixou 5 mil residências sem eletricidade na região da Alsácia (leste). A companhia de energia Enedis trabalha para restabelecer a eletricidade ainda esta noite.

Toque de recolher às 18h

A partir deste sábado (16), os franceses voltarão mais cedo para casa. Entra em vigor o novo horário do toque de recolher, de 18 horas às 6h da manhã, diariamente. A medida, ampliada a todo o território, ficará em vigor até 31 de janeiro, na tentativa de conter a epidemia do coronavírus e a propagação da variante britânica, mais contagiosa.

O número de contaminações continua alto: 21.217 casos positivos em 24 horas. Até a noite de quinta-feira (14), 318 mil franceses tinham sido vacinados contra a Covid-19, mas o país terá de ajustar o ritmo da imunização depois do anúncio da Pfizer de que haverá atraso de uma semana na distribuição da vacina na Europa, devido a obras de modernização na fábrica do laboratório na Bélgica.

