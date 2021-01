Hipótese de terceiro lockdown na França aumenta descrédito de Macron

O presidente francês, Emmanuel Macron, é criticado pelas restrições impostas à população no combate à epidemia. STEPHANE MAHE POOL/AFP/File

Texto por: RFI 3 min

O presidente francês, Emmanuel Macron, reúne o conselho de defesa sanitária nesta quarta-feira (27) por uma enésima vez desde o início da pandemia do coronavírus. O governo estuda decretar um terceiro lockdown geral nos próximos dias, mas o custo político da medida, as implicações econômicas e a exasperação dos franceses com as restrições de circulação, fazem Macron pensar duas vezes antes de tomar a decisão.