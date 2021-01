Escândalo do leite condensado no governo Bolsonaro chega às páginas do Le Monde

"Escândalo do leite condensado" nas despesas do governo do presidente brasileiro Jair Bolsonaro ganham as páginas do diário Le Monde. © Captura do site Le Monde

A “polêmica do leite condensado”, envolvendo as despesas alimentícias do Executivo em 2020, ganhou as páginas do diário francês Le Monde neste sábado (30). O correspondente do jornal no Brasil, Bruno Meyerfeld, não consegue evitar a fina ironia: “Para Jair Bolsonaro, a nota é salgada ... mesmo que os produtos sejam açucarados”, compara ele no início da matéria que conta como o presidente do Brasil esteve imerso em um grande escândalo por muitos dias após a revelação pela imprensa dos gastos generosos com alimentos realizados por seu governo.