Por que a Alta Autoridade de Saúde da França desaconselha a vacina da AstraZeneca/Oxford a quem tem mais de 65 anos?

França vai receber 10 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford nos três próximos meses. REUTERS - DADO RUVIC

Texto por: RFI 4 min

A vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca/Oxford foi aprovada nesta terça-feira (2) pela Alta Autoridade de Saúde da França. No entanto, o órgão regulador de medicamentos no país desaconselha a inoculação do imunizante em pessoas com mais de 65 anos.