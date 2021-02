Depois de Holanda e Alemanha, França se prepara para tempestade de neve

O tráfego dos ônibus escolares foi suspenso nesta terça-feira (9) na Bretanha, no noroeste da França, após o anúncio da chegada de uma nevasca esperada na região. A área metropolitana de Rennes foi colocada nesta segunda-feira (8) sob "alta vigilância de neve e gelo" pela Météo France, a agência metereológica do país.

Na cidade de Rennes e no departamento de Ille-et-Vilaine, também no noroeste do França, são esperados de cinco a dez centímetros de neve. Em algumas áreas, a camada pode ultrapassar 15 centímetros, segundo a prefeitura.

“As primeiras nevascas chegarão na terça-feira (9) durante o dia” e “este episódio continuará ao longo da tarde, com possibilidade de chuvas geladas”, acrescentaram as autoridades, que prevêem quedas “frequentes e por vezes sustentadas, de madrugada", além de uma precipitação temporária no centro do país. Nesta terça-feira (9), a temperatura deve oscilar entre 0 e 2 ºC, e quinta-feira (11) de manhã as temperaturas estarão em torno de -5 ºC.

O episódio de neve continuará sua progressão em direção ao leste e ao norte do país na tarde de terça-feira, e outros departamentos podem ser colocados em vigilância laranja, especialmente na Normandia (Norte).

Prefeita de Paris pede plano emergencial de "frio extremo"

A prefeitura de Paris também pediu ao governo francês nesta segunda-feira que ative o plano de "frio extremo" que permite o alojamento de moradores de rua. “É urgente que o Estado acione o plano para permitir a abertura de novos locais de acolhimento de populações vulneráveis, dia e noite”, declarou no Twitter Léa Filoche, secretária municipal encarregada de solidariedade e negócios sociais. Seis departamentos franceses também estão sob vigilância: Charente, Charente-Maritime, Maine-et-Loire, Oise, Seine-et-Marne e Somme.

Tempestade "Darcy"

Uma frente fria varreu o norte da Europa neste domingo (7), cobrindo a Holanda e parte da Alemanha de neve. O tráfego ferroviário, aéreo e rodoviário foram interrompidos. Do outro lado do Mar do Norte, a Grã-Bretanha também se preparava para a chegada da tempestade "Darcy" pelos meteorologistas holandeses, cujos ventos atingem 90 km/h.

Moradores de cidades holandesas e alemãs correram para fora para brincar de trenó e na neve, apesar das temperaturas de -7°C. A agência meteorológica holandesa KNMI emitiu um alerta extremamente raro de "código vermelho" neste domingo em todo o país, atingido por sua primeira tempestade de neve em mais de 10 anos.

"Esta é a primeira tempestade de neve (na Holanda) em muito tempo: a última foi em janeiro de 2010", informa o site de previsão do tempo Weer.nl.

A precipitação de neve na Europa também está relacionada ao fenômeno do aquecimento global. Como provou o climatologista Judah Cohen, do Centro de Pesquisa Atmosférica e Ambiental do Instituto de Tecnologia de Massachussets, nos Estados Unidos, os dois fenômenos estão diretamente interligados com o aquecimento do Ártico e o vórtice polar.

(Com informações da AFP)

