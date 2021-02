Intelectualidade francesa é posta em xeque com acusações de estupro e incesto; governo quer mudar lei

Frédéric Mion, ex-diretor da Sciences Po Paris, em 28 de maio de 2013. AP - Charles Platiau

5 min

Abalada por uma onda de acusações de estupro, incesto e pedofilia, que levou o diretor do prestigioso Instituto de Estudos Políticos de Paris (IEP) a renunciar na noite desta terça-feira (9), a França ouve as palavras liberadas das vítimas. As autoridades francesas dizem que querem agir "rapidamente" para mudar a lei que pune crimes sexuais contra menores.