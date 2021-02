Região parisiense registra quase 300 km de engarrafamento devido à neve

Quase 300 quilômetros de engarramentos acumulados foram registrados na manhã desta quarta-feira (10) nas rodovias da região parisiense. A França enfrenta, desde a véspera, uma onda de frio polar. As condições meteorológicas obrigaram milhares de pessoas a passar a noite dentro de carros nas estradas de acesso à capital.

Entre 2 e 10 centímetros de neve caíram durante a madrugada em Paris e nas cidades ao redor da capital francesa. Segundo a direção da rede de autoestradas da Ile-de-France - como é chamada a grande região parisiense - a situação "é quase normal". Na região de Yvelines, à oeste de Paris, cerca de 1.400 caminhões ficaram estacionados para prevenir eventuais dificuldades de circulação.

No início da manhã, um acidente com um caminhão foi registrado na autroestrada N12, o tráfego foi interrompido momentaneamente, mas voltou ao normal logo depois. "As rodovias estão abertas para a circulação, mas pedimos atenção redobrada por parte dos motoristas, especialmente nos trechos onde a alta velocidade é permitida porque as temperaturas vão baixar ainda mais", declarou Alain Monteil, diretor da rede de autoestradas da Ile-de-France.

Já a rodovia N118, palco de graves acidentes quando há queda de neve em Paris, permanecerá fechada para a circulação nesta quarta-feira. Em 2018, durante uma tempestade de neve na França, cerca de 950 veículos ficaram trancados e duas mil pessoas tiveram que passar a noite nesta estrada que dá acesso ao sul da capital francesa.

Uma centena de linhas de ônibus que realizam trajetos na grande região parisiense foi cancelada até que a neve seja retirada das ruas. Os transportes escolares foram suspensos nos departamentos de Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines e de Seine-et-Marne, na periferia da capital francesa. Muitas escolas destas localidades decidiram suspender suas atividades nesta quarta-feira.

Na região da Bretanha, no noroeste da França, 250 caminhões ficaram bloqueados pela neve nas estradas na noite de terça-feira (9). Os serviços de emergência registraram 15 acidentes e 12 pessoas tiveram ferimentos leves.

Frio polar no norte da França

No total, 31 departamentos franceses de toda a metade norte da França - da Bretanha à Alsácia (leste), além da região parisiense - estão sob alerta devido à queda de neve. Já a ilha da Córsega, no sul, está sob vigilância devido a fortes ventos e chuvas.

Os termômetros marcavam entre -1°C e -8°C nas cidades do norte do país no início desta manhã e as temperaturas podem descer a até -10°C nesta noite. O serviço de meteorologia da França alerta também para episódios de geadas. A sensação térmica ficará entre -15°C e -18°C.

