AstraZeneca: efeitos colaterais em vacinados podem mudar estratégia de imunização

O ministro da Saúde francês, Olivier Verán, foi um dos profissionais de saúde imunizados com o produto da AstraZeneca

Febre, dores musculares e de cabeça. Esses são alguns dos efeitos colaterais, similares aos de uma gripe forte, que foram relatados por 149 pessoas que receberam a vacina AstraZeneca no início de fevereiro na França. O anúncio foi feito pela Agência Nacional de Segurança do Medicamento (ANSM). Os efeitos colaterais foram registrados em 1,5 % dos cerca de 10 mil profissionais de saúde com menos de 65 anos que receberam sua primeira dose.

Os sintomas eram conhecidos e estavam descritos nas orientações da vacina, explica a agência francesa, mas pode gerar uma reorganização da imunização de profissionais de saúde no país para evitar que uma grande quantidade de médicos se ausente do trabalho simultaneamente.

O problema apareceu no hospital de Saint-Lô, na Normandia. A equipe de saúde começou a ser vacinada na quarta-feira (10), quando cerca de 50 pessoas receberam sua primeira dose de imunização. No dia seguinta, com quase um quinto dos vacinados sentindo náusea e febre, o hospital decidiu suspender temporariamente a imunização.

A ausência de profissionais de saúde, por conta dos efeitos colaterais, coloca o serviço "em dificuldade quando temos equipes inteiras que foram vacinadas no mesmo dia e temos 15 % com sintomas após tomarem a vacina", explicou Mélanie Cotigny, responsável pela comunicação do hospital.

As ausências por conta dos efeitos colaterais provocaram problemas em alguns serviços. De acordo com Cotigny, apenas a metade dos fisioterapeutas em serviço foram trabalhar no dia seguinte à vacinação.

Os efeitos colaterais equivalentes ao de uma gripe fazem parte das reações esperadas, afirmou a agência, dizendo que o mesmo lote do produto foi utilizado em outros 21 países da União Europeia. Para limitar o risco de impacto no serviço de saúde, a agência sanitária orienta que a imunização dos profissionais de saúde seja feito de forma escalonada, evitando que todos os funcionários de um mesmo serviço recebam a dose no mesmo dia.

Pfizer/BioNTech também tem efeitos colaterais

O registro de efeitos colaterais não é uma particularidade da vacina de Oxford, o mesmo acontece com o imunizante da Pfizer/BioNTech, com efeitos também descritos em suas orientações. Desde o início da vacinação contra a Covid-19 na França, em fins de dezembro, foram relatados 73 casos de hipertensão arterial, de curta duração.

Os casos de aumento da pressão arterial, imediatamente após a vacinação ou atrasados, foram de curta duração e evolução favorável, detalha a ANSM.

Como no caso da AstraZeneca, o número não coloca em dúvida a segurança da vacina, mas "é um sinal que deve ser monitorado", afirmou a agência de medicamentos.

Diante de quaisquer sintomas sugestivos de pressão alta, tais como dor de cabeça ou tonturas, a ANSM recomenda que as pessoas vacinadas tenham sua pressão arterial verificada o mais rápido possível para tratamento médico, se necessário.

(Com informações da AFP)

