Covid: empresa francesa Sanofi vai produzir vacinas para as rivais Pfizer e Johnson & Johnson

A Sanofi produzirá as vacinas Johnson & Johnson, enquanto continua tentando criar sua própria vacina anti-Covid-19.

A luta contra a pandemia não conhece fronteiras. A Sanofi anunciou nesta segunda-feira (22) que vai produzir na França a vacina contra a Covid-19 de sua concorrente norte-americana, a Johnson & Johnson. A farmacêutica francesa também se prepara para fazer o mesmo com o imunizante da Pfizer-BioNTech. A Sanofi ainda não pode oferecer nesta fase sua própria vacina, para a qual lançou um novo ensaio clínico em voluntários na França.

“A Sanofi apoiará várias etapas de fabricação da vacina Johnson & Johnson Covid-19 a partir do terceiro trimestre de 2021", e prepara suas instalações para o imunizante da concorrente norte-americana, anunciou o laboratório francês em um comunicado oficial.

O grupo farmacêutico cuidará da formulação e do envase dos frascos na sua unidade francesa em Marcy-l'Etoile, perto de Lyon, "em 2021, a um ritmo de cerca de 12 milhões de doses por mês".

"Nossa ambição é fazer o máximo possível, e se pudermos fazer mais por que não?", disse Thomas Triomphe, vice-presidente executivo da Sanofi Pasteur, o braço de vacinas da Sanofi.

Essa é a segunda vez que a Sanofi coloca suas ferramentas de produção a serviço da concorrência: a empresa fabricará a partir do meio do ano em sua fábrica alemã em Frankfurt mais de 125 milhões de doses da vacina de RNA mensageiro desenvolvida pela Pfizer-BioNTech.

A urgência da pandemia deu origem a alianças inesperadas entre empresas do setor, às vezes rivais. A suíça Novartis, que não se lançou na corrida das vacinas, se prepara para fazer o mesmo pela BioNTech.

Para o diretor executivo da Sanofi, Paul Hudson, este acordo com a Johnson & Johnson "atesta a determinação da Sanofi em contribuir com o esforço coletivo para acabar com esta crise de saúde o mais rápido possível" e em mostrar "solidariedade".

Esses estímulos vêm depois que o governo francês pediu à Sanofi para disponibilizar suas linhas de produção para acelerar a disponibilidade das tão esperadas doses para tentar conter uma pandemia que matou cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo.

“Nossa prioridade continua sendo a fabricação da nossa própria vacina. Se fizermos essa operação com a BioNTech ou a Johnson & Johnson, é porque nos certificamos de que também temos capacidade para produzir a nossa própria vacina”, insistiu Thomas Triomphe.

Palácio do Eliseu elogia os anúncios da Sanofi: "notícias muito boas"

A decisão do laboratório da Sanofi de produzir na França a vacina contra a Covid-19 de sua concorrente americana Johnson & Johnson é "uma notícia muito boa" que vai "ampliar a oferta" na campanha vacinal, saudou segunda-feira o governo francês.

O anúncio foi feito pelo grupo farmacêutico francês após um encontro no Palácio do Eliseu entre o presidente francês Emmanuel Macron e o CEO da Sanofi, Paul Hudson. “Devemos juntos acelerar a produção de vacinas por meio de parcerias industriais.

Enquanto continua sua pesquisa, a Sanofi se encarregará de várias etapas na fabricação da vacina da Johnson & Johnson para atender rapidamente à demanda europeia e global ", disse Macron em um tweet.

O Eliseu disse que as vacinas serão distribuídas na França e em outros países europeus. Esta parceria vai assim responder ao “grande desafio” que é “ter cada vez mais vacinas com tecnologias diferentes”, para responder às variantes do vírus.

A Sanofi "não tinha necessariamente interesse em fazer isso", disse um assessor do governo francês. "Mas o fez pelo bem comum, como desejava Macron, que pressionou muito os laboratórios para fazerem parcerias", acrescentou.

Em 3 de fevereiro, o chefe de Estado anunciou que várias fábricas francesas iniciariam a produção de vacinas a partir do início de abril, incluindo as da Moderna e da Pfizer/BioNTech. O objetivo é poder vacinar todos os voluntários adultos "até ao fim do verão".

O Palácio do Eliseu também qualificou como "notícia muito boa" o anúncio da Sanofi de que iniciaria um novo estudo de fase 2 de sua principal vacina candidata desenvolvido com a britânica GSK, com a tecnologia da proteína recombinante, na expectativa de disponibilização na quarta trimestre.

(Com informações da AFP)

