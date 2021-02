Processo de enfermeira que atirou pedras na polícia em Paris vira símbolo da insatisfação dos profissionais da saúde

Profissionais de saúde manifestavam na França em junho de 2020 contra as más condições de trabalho (imagem ilustrativa) © AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Texto por: RFI 3 min

Começou nessa segunda-feira (22) o processo de Farida C., uma enfermeira de 51 anos acusada de ter atirado pedras e insultado policiais durante uma manifestação em junho passado em Paris. Ela está sendo vista como um símbolo das más condições de trabalho dos profissionais da saúde, que pioraram no contexto da pandemia de Covid-19. A primeira audiência foi marcada por protestos, dentro e fora do tribunal.